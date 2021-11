El Zaragoza CFF consiguió una victoria muy importante ante el CE Seagull (4-3) en un partido disputado y reñido hasta el final. El equipo de Víctor Búrdalo llegó a mandar por 3-0 en el minuto 38 con dos tantos de Andrea Álvarez, pero se dejó empatar. Finalmente, Nachula dio la victoria a las aragonesas con el 4-3 definitivo en el minuto 84 del partido.

El encuentro arrancó con una posesión alterna entre ambos conjuntos que sabían que el partido estaba marcado en el calendario. Durante los primeros compases predominaron los balones en profundidad por parte de los dos equipos que buscaban así llegar a la portería rival. La primera ocasión clara fue para el CE Seagull en el minuto 10 con un balón envenenado desde tres cuartos de campo que se acercó con peligro a la portería de Elena Casao.

No se desanimó el Zaragoza CFF que poco después estrenó el marcador. Lo hizo con un gol de Cara Curtin, que aprovechó un pase al hueco de Haley Berg y picó el balón. En el minuto 30, la árbitra señaló penalti a favor del Zaragoza CFF, provocado y anotado por Andrea Álvarez. Ventaja de 2-0 para las aragonesas. No acabaron aquí los buenos minutos locales. Andrea, robando un balón a una defensa visitante y sin más obstáculos, definió sin nervios ante la guardameta para firmar el 3-0, segundo en su cuenta particular.

La reacción del Seagull de Badalona fue muy buena aprovechando los nervios locales con goles de Nerea, Carla Cotado y Adriana Manau. Sin embargo, Nachula restableció la victoria local.

Ficha técnica:

Zaragoza CFF: Elena Casao; Irene (Lauren Curtin, min. 46), Marta Valero, Lucía Fuertes, Leitner; Teresa Rey (Judith Sainz, min. 69), Sara Ketis (Rachel Nachula, min. 79), Cara Curtin, Elena Valej; Haley Berg (Sara Balma, min. 46) y Andrea Álvarez (Hellen Mubanga, min. 87).

Seagull: Alba; Alcaide, Xènia, Joanna (Carla Cotado, min. 28), Torregrosa; Gordo, Pomares (Maitane, min. 75), Andrea, Merino (Blanca, min. 46); Manau y Nerea (Ariza, min. 63).

Goles: 1-0, min. 19, Cara Curtin. 2-0, min. 31, Andrea Álvarez. 3-0, min. 38, Andrea Álvarez. 3-1, min. 40, Nerea Valeriano. 3-2, min. 42, Carla Cotado. 3-3, min. 57, Adriana Manau. 4-3, min. 84, Rachael Nachula.

Árbitro: Roja a Xènia (min. 78). Amarillas a Sara Balma y Laura Ariza.