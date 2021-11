El Zaragoza CFF cayó eliminado en la segunda ronda de la Copa de la Reina a manos del Málaga, en un partido que se resolvió en la tanda de penaltis tras llegar al final de los 120 minutos sin goles en La Rosaleda.

Histórico era el partido para las malagueñas ya que era la primera vez que jugaban en ese estadio, pero las aragonesas llegaron dispuestas a amargarles la fiesta. Y eso que el equipo entrenado se tuvo que sobreponer a las lesiones de Francesca Soro, en el calentamiento, y de Judith Sainz a la media hora del choque. El conjunto local comenzó dominando el partido pero sin ocasiones de peligro. Las zaragozanas despertaron mediado el primer acto y frenaron el ímpetu de las andaluzas a través de la posesión aunque tampoco conseguían llegar al área rival con demasiada facilidad. La primera parte acabó sin goles siendo Nachula, el recambio de la lesionada Sainz, la futbolista que más inquietó con su salida la portería andaluza en los minutos finales.

En la reanudación el choque continuó con la misma dinámica, con muchas imprecisiones por parte de los dos conjuntos. La entrada de Andre Álvarez, la goleadora guatemalteca, revolucionó el ataque de las aragonesas y de sus botas nacieron las mejores ocasiones pero el marcador, tras los noventa minutos reglamentarios seguís sin moverse y el choque llegó a la prórroga.

Los treinta minutos extra tampoco resolvieron el duelo, con los dos equipos más preocupados por no cometer errores que por evitar el desenlace desde los once metros. Desenlace que pudo evitar Nachula sobre la bocina con una gran jugada personal pero su disparo no cogió puerta.

La suerte de los penaltis sonrió a las lanzadoras malagueñas, que se mostraron impolutas y anotaron todos sus lanzamientos. Por contra, Lisbeth y Sara Balma erraron sus oportunidades, lo que supuso el fin al sueño copero del equipo zaragozano.

FICHA TÉCNICA

Málaga: María Arrabal, Marina, Encarni, Lorena, María Cortés, Sonia Torralvo, Teté, Carmen Gómez (María Farfán), Ruth, Bertuchi y Silvia Mérida.

Zaragoza CFF: Lisbeth, Marta Valero (Irene Rodríguez), Sara Ketis, Lauren Curtin, Teresa (Elena Valej), Cara Curtin (Andrea Álvarez), Annelie, Sara Balma, Lucía Fuertes, Berg, Judith Sainz (Nachula)

Goles: 0 (4) – 0 (2). PENALTIS: – 0, Lisbeth. -0, Farfán. 1-0, Sara Balma. 2– 0, Claudia Muñoz. -1, Elena Valej. 3-1, Claudia García. 3 -2, Andrea Álvarez. 4 -2, Claudia Muñoz.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Reina con 2.145 espectadores en el estadio de La Rosaleda