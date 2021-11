El sábado se celebra el Día de Convicencia y Acción Social. Una fecha en la que se recalca la importancia que tiene el deporte en la integración de las personas con riesgo de exclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y para contribuir con la celebración de esta fecha se va a disputar un partido benéfico donde se enfrentarán una selección de periodistas, exjugadores, artistas y youtubers venidos desde diferentes puntos de España, como Jesús Álvarez, Tomás Roncero, Martín Vázquez, El Cejas, Chico Fitness, Tony Antonio, Pepe Ruiz y muchos más, contra un combinado de personalidades de la ciudad de Zaragoza, donde hay representantes de diferentes partidos políticos, periodistas locales, representantes de la Policía Nacional, de las peñas del Real Zaragoza y Rubén Falcón como representante de la Federación Aragonesa de Fútbol.

El choque tiene el objetivo de recoger ropa y comida a favor de los damnificados por la erupción del volcán en La Palma, a las familias necesitadas de Zaragoza y a los afectados por una explosión en el interior de un cuartel militar en Guinea Ecuatorial.

Juan Pablo Nguema es el organizador del evento. «Quiero que la ciudad de Zaragoza sea un referente en materia de solidaridad», explica. «Cuando los seres humanos están en una situación límite debemos ayudarnos entre todos. Esperemos que sea un éxito y podamos apoyar a las máximas personas posibles», añade Nguema.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, recibió en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la concentración de la selección esta semana a Juan Pablo Nguema y se interesó por cómo se iba a llevar a cabo el evento. Con este gesto, Rubiales quiso brindar todo su apoyo a la organización que trabaja por el deporte y la integración.

Y es que la asociación ACDIA, presidida por Nguema y cuyas siglas significan Asociación Cultural y Deportiva por la Integración en Aragón, lleva más de once años organizando eventos solidarios como el Mundialito de la Integración o la Unión Cultural en Europa de Guinea Ecuatorial, en los que intenta unir la cultura, el deporte y la acción social, apoyándose en personalidades y famosos para concienciar de las dificultades que vive parte de la población.

El partido tendrá el aliciente de ver cómo son capaces de desenvolverse los jugadores amateurs alejados de sus tareas habituales, en un encuentro en el que, por supuesto, el resultado será lo de menos y donde se espera que reine el buen humor, la deportividad, la solidaridad y a buen seguro no faltarán los momentos cómicos.

Uno de los rostros más conocidos que jugarán hoy en el Pedro Sancho será el de Tomás Roncero, periodista del diario As y afamado tertuliano del Chiringuito de Jugones. «Me he añadido a la causa porque creo que merece la pena todo el esfuerzo que podamos hacer por esa gente. Las imágenes que hemos visto son terribles y hay personas que lo han perdido todo», afirma Roncero. El periodista, que se enfundará los guantes de portero en el equipo de los famosos, quiso hacer un llamamiento para que acuda el mayor público posible: «Os espero a todos en el estado apoyando esta causa tan justa, noble y solidaria»,

La entrada cuesta 12 euros y la recaudación será destinada para las diferentes causas sociales. Además, se deberá entregar un kilo de comida para acceder al estadio.