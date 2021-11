El Huesca visita este sábado (18.15 horas) el estadio de Anduva del Mirándes con el objetivo de redimirse de todos los errores que ha cometido en los últimos partidos y poder sumar un triunfo que le dé más confianza y, sobre todo, puntos para escalar posiciones en la clasificación. No ha conseguido hasta la fecha Xisco Muñoz, el nuevo entrenador del Huesca, cambiar la dinámica del equipo, que encadena cinco jornadas sin ganar (tres empates y dos derrotas. El consejo de administración reconoció esta semana que había cometido errores en la confección de la plantilla. El conjunto oscense tendrá el apoyo de 400 aficionados, que viajarán gratis hasta la población burgalesa con autobuses fletados por el propio club altoaragonés. El objetivo, arropar a los futbolistas y, entre todos, intentar salir de la crisis.

Los ejecutivos de la entidad han mantenido conversaciones con los jugadores con el objetivo de pedirles un mayor esfuerzo y compromiso. En el equipo oscense podrá estar finalmente el lateral Andrei Ratiu, que vio la amarilla con Rumanía y al no poder jugar con su selección se reincorpora. No estará Joaquín, que aún no está apto para competir. La buena noticia es que se recupera Marc Mateu, que es uno de los jugadores que más rendimiento está dando y que fue baja en el anterior partido por sanción federativa.

El Huesca no debería regresar de vacío de Anduva ya que todo lo que no sea sumar tres puntos agravará todavía más la situación deportiva y podría provocar que surjan más nervios y preocupación en todos los estamentos de la entidad, que ya está pensando en reforzar la plantilla en el mercado invernal ya que con la actual la sensación es que no da de sí para conseguir el objetivo de luchar por el ascenso a Primera División por claros errores de elección.

No parece que vaya a haber muchos cambios en la alineación del conjunto altoaragonés con respecto al encuentro anterior ya que entre que la plantilla es corta. Además, con los dos jugadores que estarán ausentes y otros hombres que parecen no contar para el entrenador no le quedan muchos futbolistas para elegir.