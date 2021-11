El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) triunfó este domingo en el Gran Premio de Brasil pese a que comenzó el sábado desde la última posición, superando en pista al líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), quien ve reducida su renta de 21 a 14 puntos, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) terminaron sexto y noveno.

Con tres carreras por delante, el Mundial de F1 vive una emoción casi olvidada los últimos tiempos. Hamilton, descalificado el viernes, remontó el sábado para salir décimo este domingo y volvió a hacerlo en el día clave, para ganar en Sao Paolo por delante de Verstappen y de Valtteri Bottas (Mercedes).

El siete veces campeón ni mucho menos tira la toalla. Tanto el inglés como su compañero Bottas dudaron incluso de la estrategia de su equipo en el segundo paso por boxes, pero al final Mercedes se llevó una carrera que visto lo visto parecía escrita. Bottas falló en la pole y los Red Bull se pusieron primero y segundo.

Por detrás, Hamilton esquivó de todo para sin percance ir ganando posiciones desde esa décima plaza. En cinco vueltas, el inglés ya era tercero, cuando se sucedieron un par de coches de seguridad para pegarse a Sergio Pérez, pidiendo a Bottas por radio que le siguiera. En la vuelta 20, Hamilton pasó al mexicano y poco después entró primero a boxes lo que le valió para recortar más aún a Verstappen.

Red Bull quiso evitar que se repitiera la historia, en estrategia a dos paradas ya clara, paró antes en esa segunda y los Mercedes lo hicieron poco después. Tocaba atacar y Hamilton fue con todo. El campeón lo intentó dos veces y a la tercera pasó al líder del Mundial en el jolgorio de Interlagos. El trazado brasileño sonrió a un Hamilton que terminó metiendo 10 segundos a su rival.

Verstappen se tuvo que conformar con ser segundo, con más polémica por una maniobra dudosa de no trazar la curva cuando Hamilton le tenía superado que no fue sancionada, y Pérez le hizo un favor logrando la vuelta rápida sobre la bandera a cuadros para que el inglés recortara al final 14 puntos y no uno más. El Mundial se aprieta antes de ir a Catar la próxima semana.

Con el título en juego, todo lo demás quedó en segundo plano. En los intereses españoles, Sao Paolo no terminó de servir un escenario propicio, con Sainz fallando en la salida que tan bien le fue en el sprint, tercero. El madrileño perdió posiciones y se vio perjudicado por un toque con Lando Norris (MacLren).

Así, el de Ferrari estuvo siempre en los puntos pero se vi lejos del cuarteto de cabeza, y también de poder pasar a su compañero Charles Leclerc. Del mismo modo, la carrera tuvo poca emoción para Alonso, peleando entre la octava y la duodécima posición, con una estrategia a una parada que eso sí le valió un par de puntos, dejando pasar a su compañero Esteban Ocon.