Jornada negra para los equipos aragoneses en 2ª RFEF, ya que ninguno de los seis representantes pudo sumar los tres puntos. El Ejea y el Tarazona empataron a uno. El conjunto dirigido por Ricardo López se mostró muy superior durante la primera parte. Los de las Cinco Villas se adelantaron a la media hora de encuentro. Tuvieron más ocasiones pero les faltó efectividad de cara a puerta. Tanto perdonó el Ejea que el Tarazona mejoró sus prestaciones en el tramo final del choque y consiguió rescatar un punto a tan solo cinco minutos del final.

El Teruel cosechó su segundo empate consecutivo en su visita a la Peña Deportiva en un partido repleto de alternativas. Se adelantaron los locales con un penalti mediada la primera parte. En la reanudación, la expulsión de un jugador de la Peña fue determinante y pocos minutos después los turolenses fueron capaces de darle la vuelta al marcador en cinco minuto mágicos. Pero los hombres de Víctor Bravo no consiguieron cerrar su portería y no pudieron sumar los tres puntos. No obstante, siguen líderes aunque empatados con el Cerdanyola.

El Huesca B tampoco pasó del empate, en este caso sin goles, ante el Ibiza. El filial fue mejor que su rival y tuvo las mejores ocasiones para marcar pero la falta de gol que arrastran los oscenses les impidió lograr el triunfo.

El Brea se vio sorprendido en Piedrabuena por el Andratx (0-1) en un mal partido de los aragoneses, que han perdido la chispa de jornadas pasadas. Al equipo dirigido por Dani Martínez le costó demasiado generar peligro y apenas inquietó el área de los catalanes. Esta derrota coloca al Brea en puestos de descenso.

Por último, y también por la mínima, el Ebro fue superado en su desplazamiento a Terrassa. Los arlequinados pagaron el esfuerzo del partido intersemanal de la Copa Federación frente al Córdoba y no encontraron su mejor fútbol. Sin embargo, los pupilos de Raúl Jardiel estuvieron siempre metidos en el choque aunque un gol de los catalanes a falta de media hora fue definitivo.