Pilar Valero no pudo estar hace un par de semanas en el ingreso en el Hall of Fame de la selección femenina que logró el primer oro europeo en 1993, por eso sus compañeras de selección no dudaron en desplazarse a Zaragoza este domingo para compartir ese reconocimiento con la zaragozana. Gran parte del equipo y del cuerpo técnico se reunieron en el Hotel Zentral AVE con Valero, que también estuvo acompañada del presidente de la Federación Aragonesa, José Miguel Sierra, y Elisa Aguilar, directora de Competiciones de la Federación Española, además de compañera de la zaragozana.

«Como integrante de aquella selección, Pilar merece todo el reconocimiento, pero ya no solo por su descomunal talento dentro de la pista, sino también por ser esa jugadora que todo el mundo quería tener en su equipo, el auténtico pegamento del vestuario y una sonrisa permanente que ayudaba mucho en los momentos más complicados. El gesto de sus compañeras de traer este reconocimiento hasta su ciudad hace aún más grande el concepto equipo de aquella generación y engrandece aún más su figura», destacó Elisa Aguilar. Sus compañeras le hicieron entrega del balón y de la medalla conmemorativos de la entrada en el Hall of Fame de la Federación Española.

«Ha sido un día muy emotivo para todos nosotros porque es todo un reconocimiento a la que ha sido la mejor jugadora aragonesa de todos los tiempos. Es un homenaje a la Pilar jugadora pero, sobre todo, a la persona ya que ha sabido ganarse el cariño y la simpatía de todo el mundo. Siempre ha tenido un gran carisma tanto dentro como fuera de las pistas y eso se ha visto reflejado con la presencia de tanta gente llegada hoy desde tantos puntos de España para poder acompañarla», valoró José Miguel Sierra.