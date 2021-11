Toni Nadal, tío de Rafa Nadal y entrenador del mejor deportista español de la historia desde que era niño hasta hace un par de temporadas, aterriza en Zaragoza para presentar su conferencia 'Todo se puede entrenar', que tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

-PREGUNTA : Qué temas va a tratar en su exposición en Zaragoza?

-RESPUESTA: La charla se centra en mi experiencia al lado de Rafael durante todos los años de su carrera, desde que era un niño hasta su maduración. Toda su evolución. Y también doy mi visión sobre la importancia de la formación y de la preparación en cualquier ámbito de la vida.

P:¿Cómo es ahora su relación con Rafa después de dar un paso a un lado y dejar de ser su entrenador tras tantos años?

R: La relación es muy buena, diferente. De tío y sobrino.

P: ¿Siguen hablando de tenis?

R: Algo, pero poco. Y cosas generales y nunca técnicas. El ahora tiene sus entrenadores y a mí no me gusta inmiscuirme donde no me toca.

P:¿Cómo va la recuperación de Rafa? En otras ocasiones ya ha demostrado que puede volver con más fuerza si cabe de las lesiones. En esta ocasión, con el hándicap de la edad, ¿cree que podrá volver a pelear por Grand Slams?

R: Sí, estoy convencido. Lo vi entrenar el otro día y está ya bastante recuperado. Lo vi con ganas y con ilusión por volver a estar allí arriba. Evidentemente cada año que pasa es más difícil y hay más jugadores dispuestos a pelear por los grandes torneos. No será fácil ganar a Medvedev, Zverev, Tsisipas o, por supuesto, Djokovic, pero creo que estará en condiciones.

P: Ahora mismo los tres grandes (Nadal, Djokovic y Federer) están empatados a 20 Grand Slams. ¿Cómo cree que terminará la carrera por ser el mejor tenista de la historia?

R: Djokovic parte con ventaja por edad y por estado de salud. Pero confío en que, por ejemplo, el próximo Roland Garros lo vuelva a ganar Rafael. A Australia llegará tras mucho meses sin competir pero si lo juega es porque cree que tiene posibilidades de ganarlo.

P: El tercer hombre en discordia es Federer. ¿Qué es lo que tiene el suizo para, más allá de los títulos, haber transcendido el ámbito tenístico y ser el más querido durante tantos años?

R: Ha conseguido combinar una eficacia en el juego muy elevada con una clase y una exquisitez nunca vista. Creo que es probablemente el deportista más elegante que ha existido. Ya no solo hablo de tenis, sino de cualquier deporte. Es difícil pegarle mejor a la pelota que Roger Federer.

P: Se está viviendo una explosión similar a la de su sobrino con Carlos Alcaraz, reciente ganador de las ATP Next Gen Finals. ¿Qué futuro le augura? ¿Qué consejo le daría a esta altura de su carrera?

R: Va a ser un grandísimo jugador, no sé hasta dónde puede llegar, pero ahora mismo es de los mejores posicionados para acabar siendo número uno del mundo. Consejos no necesita ninguno mío porque tiene una gran familia y un gran equipo detrás liderado por Juan Carlos Ferrero.

P: ¿Qué similitudes y diferencia ve entre el joven jugador con Nadal?

R: Los dos son gente normal, sensata, con los pies en la tierra. La forma de juego sí que es diferente. Rafael tenía un juego más apasionado y Alcaraz, a la misma edad, quizá es ya más completo técnicamente.

P: ¿Cómo se gestiona el ego en la élite?

R: Con responsabilidad, compromiso y ecuanimidad. Te tienes que encontrar a una persona que se sepa dejar gestionar. Uno de los grandes problemas que solemos tener es la falta de autocrítica. Yo tuve la suerte de que Rafael nunca tuvo un ego demasiado elevado.

P: Usted siempre le inculcó valores muy firmes y estrictos como la disciplina. ¿Los tenistas de la nueva generación y la juventud de ahora son más indisciplinados?

R: Los deportistas de ahora tienen una visión de la vida diferente. El mundo ha cambiado. Y premia la inmediatez, el conseguir los objetivos cuanto antes. Eso está reñido con la disciplina y la perseverancia. Cada cual tiene sus principios.

P: ¿Qué opinión le merecen las redes sociales y el uso que se les da?

R: Los tenistas no son distintos al resto de la población. Hay diferentes formas de uso: hay algunos que les gusta estar en contacto con sus seguidores y otros las usan para darse notoriedad. A mí particularmente, como soy de un mundo donde lo principal era la discreción, eso me suena un poco extraño, pero todo ha cambiado.

P: ¿Pero puede perjudicar un mal uso de ellas?

R: Desde luego que si estas más pendiente del mundo exterior y de las redes que en lo que pasa dentro de la pista, pues tienes un problema.

P: Recientemente han saltado los casos de Simon Biles o Naomi Osaka como deportistas con problemas de salud mental. ¿Qué opinión le merecen estas historias?

R: El mundo del deporte, una de las cosas que hacen que uno pueda estar arriba es la capacidad de afrontar el estrés y el alto grado de dificultad de la competición. Es mucho más difícil competir que entrenar porque debes dar lo mejor de ti en momentos puntuales. Quien está capacitado para ello marca la diferencia. Cuando no puedes superar esas circunstancias, caes. Por eso los más grandes son, los que aparte de ser los mejores técnica y físicamente, los que son capaces de afrontar mejor esas situaciones y ese estrés competitivo.

P: Un ejemplo claro de lo importante que es la cabeza del deportista es el de Paula Badosa, que destacó muy pronto pero ella misma reconoció que le pudo la presión y hasta que no mejoró en el aspecto mental no ha podido consolidarse en la élite.

R: Sí, pasa a veces. No es un caso aislado. Hay gente que llega desde niño con expectativas muy altas y después, cuando das el salto, no es fácil saber estabilizar tu estado emocional y rendir a un buen nivel. Por suerte Paula lo está haciendo ahora, todavía es muy joven y va a aspirar a lo máximo.

P: Aragón no es tierra de grandes tenistas, pero tuvo una muy grande como Conchita Martínez. ¿Cómo valora su figura?

R: Fue una grandísima jugadora, recuerdo cuando irrumpió. Tuvo que competir con jugadores para mí de más nivel que las actuales: Mónica Seles, Steffi Graf, Arantxa Sánchez Vicario... Y lo consiguió y estuvo con ellas en lo más alto, lo que demuestra su compromiso con este deporte. Tenía una alta capacidad técnica y era muy habilidosa.

P: ¿Y como entrenadora?

R: No tengo datos suficientes para valorarla en esa faceta, pero seguro que una de sus mejores virtudes es el conocimiento y la experiencia que puede trasladar a sus jugadoras de haber vivido muchos años en la élite y en el alto nivel. Eso a los tenistas les da mucha tranquilidad, que alguien pueda orientarlas en los momentos complicados.

P: Este año se le ha visto en muchos torneos con el canadiense Félix Auger-Aliassime. ¿Cómo ha sido la experiencia de entrenar a otro jugador que no fuera su sobrino?

R: Ha sido buena. He colaborado con su equipo de trabajo. El es muy educado y trabajador. Es de los mejores del mundo, pero le queda todavía un poco de recorrido para pelear por lo máximo. Y precisamente lo que le falta es afrontar mejor los momentos de estrés y los momentos difíciles de los partidos, pero estoy convencido que lo va a conseguir.

P: ¿Va a seguir con él un año más?

R: Bueno, veremos, la idea es esa, pero no hay nada confirmado todavía.

P: Y de cara al futuro, ¿Cómo se ve en unos años? ¿Estará mucho tiempo en el circuito guiando a algún otro jugador?

R: No, no, no…No pienso acompañar a más tenistas. Mi futuro es estar en la Academia de Rafa Nadal. Es un trabajo que me motiva porque estoy en el proceso de formación de los tenistas jóvenes, que es lo que a mí más me gusta.