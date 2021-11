Jaime Pradilla habló de sus sensaciones antes de su debut con la selección, este viernes (19.30) contra Macedonia. «Siempre lo sueñas pero nunca sabes si puedes lograrlo. Lo he podido cumplir y estoy muy contento y orgulloso», afirmó. Acerca de quiénes eran sus ídolos de pequeño, el aragonés lo tiene claro: «Felipe Reyes y los hermanos Gasol siempre han sido mis referentes. Pero sobre todo Felipe, porque me comparo con su juego y me gusta mucho verlo», explicó.

El pívot tampoco se olvida de su formación en Zaragoza. «Lo recuerdo como mi casa y cuando vuelvo allí me reciben genial. Estoy muy agradecido de todo lo que han hecho por mí», señaló Pradilla, ilusionado con su estreno.