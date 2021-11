El Casademont Zaragoza vuelve a casa después de un mes, lapsus propiciado por el parón por los encuentros de las selecciones y dos encuentros consecutivos fuera de casa posteriormente. El equipo de Carlos Cantero afronta esta nueva cita ante el Baxi Ferrol (18.45 horas) con el sueño de la Copa de la Reina en el horizonte. Pero, ante todo, con el reto de recuperar sensaciones y volver a sumar una victoria. Las dos salidas después de que la Liga se detuviera han acabado en derrota, en las pistas del Movistar Estudiantes y del Valencia.

Después de cerrar octubre con una canasta sobre la bocina de Vega Gimeno para ganar al Lointek Gernika (58-57), el Casademont regresa al Príncipe Felipe en un encuentro en el que hará falta el pasaporte covid para entrar. El cuadro aragonés no cesó su actividad de entrenamientos durante la ventana FIBA y regresó a la competición con duros enfrentamientos a domicilio, cayendo primero ante el Movistar Estudiantes (73-64) y el Valencia Basket (71-59). Las zaragozanas, que dejaron muy buen sabor de boca en la segunda mitad ante las levantinas, intentarán desarrollar de nuevo ese atractivo juego frente al Baxi Ferrol, último clasificado con dos victorias y siete derrotas.

Las gallegas llegan a esta décima jornada con la duda de Zoe Wadoux, aunque es previsible que pueda jugar. El conjunto dirigido por Lino López tan solo ha conseguido sumar dos triunfos y encadena cinco derrotas seguidas, por lo que llegará a Zaragoza con la necesidad de conquistar la tercera. Además de su amplia plantilla, el Baxi Ferrol se caracteriza por su particular estilo de juego, centrado ofensivamente en la línea exterior. Ahí, jugadoras como Cabrera, Rodríguez, Wadoux o Koenen son las principales amenazas para un Casademont que quiere reaccionar.

«Otros equipos tienen más talento individual pero el Baxi Ferrol tiene un gran poder en el grupo, aunque no tenga jugadoras top. Tenemos la ambición de la Copa, del playoff, está en nuestra cabeza pero no nos obsesiona a medida que se acerca. No nos mete más presión, es para lo que queremos competir. Queremos ilusionar a la gente creando un buen grupo y trabajando día a día. Así llegarán los resultados. Ahora la Copa es el objetivo principal pero derivado de lo otro. Eso nos llevará a buenos entrenamientos y buenos partidos», afirmó Cantero en la previa del choque.

«Venimos de perder contra dos contrincantes duros y sabíamos que podía pasar después del parón. Hemos de salir de estas derrotas siendo mejor equipo que antes», reflexionó el preparador. «El Casademont cuenta con jugadoras de un gran nivel», dijo Lino López, entrenador del Baxi.