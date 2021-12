PREGUNTA: -¿A qué achaca el mal inicio del equipo en esta temporada?

RESPUESTA: Es complicado. El deporte a veces tiene estas cosas. El mal inicio nos hizo un daño terrible y nos está lastrando mentalmente porque nos hace ver fantasmas del pasado. Cuando entras en una dinámica negativa es muy difícil de romper. Perdimos la confianza en nosotros mismos. Además a esto hay que sumar que las lesiones no han ayudado.

-El bloque se ha mantenido respecto al gran curso pasado y el cuerpo técnico es el mismo. ¿Qué está fallando en la pista?

Tenemos que competir mejor. El equipo está ahí y compite pero ha habido partidos que no ha conseguido mantener la intensidad los cuarenta minutos y en una categoría tan exigente si te despistas tres minutos es posible que eches por tierra el trabajo de todo el choque. En muchos partidos hemos merecido más pero por fallos puntuales no sumas. Estamos en descenso por deméritos propios del equipo. Son cosas que no se han gestionado bien y que debemos corregir.

-¿Corre peligro el puesto de David Marín como técnico?

A fecha de hoy no. David tiene la confianza del club pero ya sabemos que los entrenadores están sujetos a este tipo de situaciones. Creemos que el cuerpo técnico ha demostrado en muchas ocasiones su buen hacer pero ahora hay que demostrarlo con hechos que te lleven a obtener buenos resultados.

-¿Ve al equipo capacitado para reaccionar?

Sí. Son ya 21 años en Primera y hemos pasado por situaciones de todos los colores. Creemos que tenemos todos los mimbres para que esto vaya bien. Pensábamos que la victoria ante el Inter iba a ser un punto de inflexión pero no hemos acabado de arrancar aún.

.¿Cómo se explica desde el club la marcha de Javi Alonso?

La salida es una salida puntual y acordada. En el momento que se produjo decidimos que era un pacto beneficioso para ambas partes. Poniendo en la balanza todos los factores decidimos que era lo mejor. Aun así estamos tristes por la marcha del jugador porque nos ha dado mucho.

-¿Se va a reforzar el Fútbol Emotion en el mercado invernal?

Por supuesto que sí. Estamos valorando distintas opciones aunque todavía es pronto. El mercado se abre a principios de enero y estará condicionado a si tenemos más salidas y por supuesto al factor económico, pero debemos rehacernos.

-Hasta que llegue ese momento cada partido ahora puede ser decisivo. ¿Qué le pide al equipo?

Que no mire la clasificación y que se centre en cada partido. Los chavales están teniendo buena actitud pero muchos no están acostumbrados a esta situación. Estamos capacitados de sobra para salir de esta situación, pero se nos presenta un año complicado. Es momento de recuperar efectivos, recuperar sensaciones e ir a muerte cada minuto. Trabajo, trabajo y más trabajo. No queda otra.