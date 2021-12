«El Pirineo es casa». Y Ordesa es la habitación de sus juegos. «Para mí es el mejor lugar para escalar, sus paredes. De todo el mundo. Tiene algo especial». Quien lo dice ha estado en Andes, en Alaska, en Alpes, en Karakórum y acaba de venir del Himalaya. Y no con cualquiera. Con sus amigos. Porque así siente el monte. No tanto el qué, la conquista, sino el cómo y el con quién. Iker Madoz es de Pamplona con casa en Etxauri, la escuela de la escalada navarrica. Tranquilo. Calmado. En el hablar. En la roca. Y con poca memoria para lo que no importa tanto. Poco dado al postureo. Pese a que este viernes le tocó subir al Teatro Olimpia de su Huesca a proyectar su última aventura, en el Dorje Lhakpa (6.966 m) nepalí, esa por la que ha sido de nuevo premiado por la FEDME como la mejor expedición del año fuera de Europa. «La primera charla que dimos fue cutre, luego vas progresando y me ayuda un amigo. Pero somos algo incompetentes y no grabamos demasiado. Y sin contenido no puedes hacer magia», dice Iker Madoz, invitado para la Semana de San Úrbez por su club.

Sí, porque es navarro, pero del Peña Guara. Desde que hizo INEF en Huesca. «Me llevo bien con Lorenzo Ortas y Manolo Bara. Además me apoyan en mis salidas», dice. Pero fue por su padre, Mikel, y su madre, como su hermana, por quienes, siempre el quien, conoció «su casa». El Pirineo. Su primera invernal fue el Bisaurín. Escalar, esquiar, alpinismo, crestas, vías en Telera, Marboré o Peña Montañesa. Con gente como Manu Córdova, que le metió al Grupo de Tecnificación de la Aragonesa con Rubén San Martín, con el que estuvo ahora en Nepal, o Álvaro Lafuente. Y allí sigue colgado. Luego pasó al Equipo Nacional con Mikel Zabalza. Otro amigo. Otro con el que acaba de estar en Himalaya. Con 18 fue suplente y después completó en 2017 el ciclo de tres años cerrando con una expedición en el Rolwaling. Antes, en 2015, logró su primer premio FEDME con la repetición de la vía Prestige Des Ecrins, una serie de 29 largos de sexto grado en hielo de mil metros. «Los premios me importan poco y el reconocimiento, el de mi familia y amigos. Lo importante es lo que haces, no competir. ¿El dinero? Para salir algún día, pero esto es una rueda, todo va para el monte», se sincera Iker Madoz. Siempre Mikel Ahora le han caído 4.800 euros de FEDME por la vía por la cara sur del Dorje Lhakpa. Inédita, con su amigo, siempre con amigos, Mikel Zabalza y el vasco Mikel Inoriza. Siempre Mikel. Como su padre. «Éramos seis. A mí me invitaron como colega del Equipo Nacional de Alpinismo. Íbamos a ir en verano pero se canceló. Estaba preparando algo con Zabalza y en septiembre se activó. En una semana lo preparamos todo. Después de dos años con mucho trabajo, desde Pakistán, donde intenté el Gasherbrum, casi no había salido». 33 días de viaje. 24 en el campo base a 4.200 metros. Mucha aclimatación en un valle poco transitado. «La información la sacamos del Google Earth. Zabalza había ido en 1992. Para lo masificado que está el Himalaya es una zona poco transitada, casi solo por pastores. Los lodges eran cutrecillos», afirma. Les cayó agua. Temporal que cargó la montaña de nieve. «Fue un ascenso más físico y psicológico que técnico. Había más de cien centímetros de capa. Costaba abrir huella», indica Iker. La mala previsión anunciada por el teléfono satélite les hizo acortar la aproximación y atacar al tercer día. Catorce horas de trabajo para hacer cima. Iban a bajar por la arista oeste, que era la única vía abierta, por la que no holló cumbre el aragonés Rubén San Martín en la otra cordada, pero descendieron por donde habían subido, por el viento. Ahora no tiene planes. Está en el último curso de Guía de Alta Montaña en la Kirolene de Durango. «En enero tengo el primer examen de esquí de montaña. Con suerte en junio tendré el título, aunque desde el año pasado ya puedo trabajar con limitaciones en España y Francia». De Alpes a los Pirineos. A su casa. A su Ordesa. Con sus amigos. «Últimamente solo se pregunta qué has hecho, no cómo ni con quién. El monte es el tiempo que pasas con quien quieres compartirlo, donde sea», finaliza Iker, un montañero.