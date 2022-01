Desafiando al fío y a la niebla, las ganas de despedir el 2021 de una manera deportiva y divertida atrajeron a casi 3.000 participantes en la San Silvestre que la AD Jerónimo Zurita organiza cada 31 de diciembre por el centro de la capital aragonesa. Jorge Torre se impuso en el esprint a Toni Abadía, que volvía a correr en casa después de varios años disputando la Vallecana. Torre completó los cinco kilómetros de recorrido en 13.29, un segundo menos que Abadía. Noe Larroy completó el podio con 13.39. La más rápida fue Cristina Espejo, que cruzó la meta en 15.20, superando así a Raquel de Francisco (15.35) y a Marta Pintanel (15.59).

Con mascarillas en la salida y el pasaporte covid en la mano, la San Silvestre zaragozana regresó con fuerza a la capital aragonesa. Además de la competición, en la que también hubo nombres ilustres como los hermanos Osanz (en este caso Álvaro superó a Daniel), Mireya Arnedillo o Luisa Larraga, la tarde fue completamente festiva. Muchos de los participantes acudieron disfrazados, y es que el más original también tenía premio. Los buzos del Ebro se llevaron un año de pan gratis en El Rincón, patrocinador de la prueba. También hubo hueco para la solidaridad. La AD Jerónimo Zurita hizo entrega de dos cheques de 2.500 euros cada uno a la Asociación Parkinson Aragón y a Afedaz (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer).

La de la capital aragonesa no fue la única carrera el último día del año. Antes fue el turno de los más pequeños, citados en La Granja por el club Ciempiés. Los participantes, también disfrazados, podían participar desde el año hasta los 12 años de edad. Todos ellos corrieron con mascarilla y en pruebas de no más de cien participantes. Además, se aligeró la zona de premios por la que pasaron no solo los más rápidos sino también los más originales en su vestimenta. La vicealcaldesa Sara Fernández estuvo repartiendo los premios y compartiendo la mañana con los más pequeños.

En Barbastro dominó el Hinaco Monzón con las victorias de Armando García (15.47 ) y Verónica Escartín (19.12) en la 43 edición de esta prueba organizada por el Club de Atletismo Barbastro-Julián Mairal. Zakariya El Boubekraoiu (15.38) y Malika Asahssah Rafas (18.11) fueron los primeros en XVI San Silvestre solidaria Comunidad de Calatayud. La San Silvestre Ciudad de Teruel alcanzó su edición número 30. La ausencia de Luis Agustín, vencedor las últimas ediciones que disputó la Vallecana, hizo que el palmarés inscribiera un nuevo nombre, el de Marco Álvarez, que venció por dos segundos a Luis Miguel Montosa (Xátiva). Érika Torner repitió victoria mostrando una gran superioridad.