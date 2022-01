En una servilleta. En el mantel de una pizzería. Cualquier trocito de papel era su lienzo. Donde fuera Gerardo Bielsa garabateaba cumbres y valles, pasos y crestas, fuentes y caminos, que su pulso imprimía con la tinta de su recuerdo. Eran otros tiempos, cuando internet era brujería y el Pirineo escondía la mística de lo inalcanzable, de aventura desconocida. Los libros, las guías o los escasos mapas se tocaban sagrados por manos curiosas e inspiraban planificaciones y discusiones eternas imaginando imposibles. «Entonces se disfrutaba de la montaña preparando la ruta semanas antes, buscando, investigando… aunque hasta que no llegabas no sabías qué te ibas a encontrar. Siempre existía esa inquietud. Luego volvías y completabas lo que habías conocido con los demás. Compartías», recuerda con buen ánimo.

De esa solidaridad entre hermanos montañeros brotó un arte que no ha abandonado. De la destreza del joven sositano nacían mapas caseros en una cuartilla sin más precio que ayudar a otros. «No todo el mundo sabe leer un mapa. Siempre había visto este tipo de dibujos en los libros. Son fáciles de interpretar. Me los pedían amigos o clientes. Los hacía en cualquier sitio, esquemáticos, sin ánimo de ser artísticos, pero con la información básica y necesaria para ser útiles», contesta Gerardo Bielsa.

Son auténticos tesoros. Y como tales se esconden en secreto. Sutiles. «Todavía encuentro alguno entre las páginas de un libro. El otro día me trajo uno mi cuñada que hice en una servilleta. Normalmente, se perdían en el fondo de la mochila, se mojaban y desaparecían. Eran efímeros», Eran GPS de quita y pon. Sueños.

Ahora es su mujer Beatriz quien le alienta a hacérselos, como pequeñas cartas de amor para que su corazón no se pierda. Cada vez que ella sale al monte Gerardo saca su lapicero y los colores. Últimamente los guarda en una carpetilla. Tiene unos 60. «Hago diez o doce al año. Podría hacer más. Mi mujer me dice que edite un libro», reconoce. No es mala idea.

Porque él anda menos. Es más de subirse a las nubes. «A pie siempre hay algún rincón que no conoces, pero desde el avión puedes descubrirlo. Desde arriba identifico hasta las rocas», dice.

Casi siempre traza su Valle de Benasque. Aunque en su catálogo está Ordesa y el trekking del Everest. «Lo hice con Beatriz y al volver una amiga que iba a ir me pidió que se lo dibujara», dice este aventurero montañés que durante unos meses también desplegó sus alas por la cordillera del Nepal. Volvió pronto.

Pionero

Lleva décadas subiendo y bajando el Valle de Benasque. O colgándose de sus nubes. Y eso que el hechizo comenzó en Sobrarbe. Él, de Casa Milio de Castejón, y su hermano Javier fueron alentados por su padre para subir con doce años al Monte Perdido. Luego llegaron las trepadas al Aneto, Llardana, Perdiguero... la escalada y la salida a Madrid para hacer ingeniería topográfica. «Duré un año, no me gustaba estudiar y me volví a casa» con las ideas claras y algo aprendido para sus mapas autodidactas. «Rompo la perspectiva para que puedan seguirse mejor», indica.

En 1979 montaron la primera compañía de guías locales en Benasque. «Copiamos lo que vimos en Chamonix. Antes había guías, pero no eran profesionales o eran de fuera de la zona. Empezamos muy fuerte. Me subía cinco veces en una semana el Aneto. No supimos delegar y nos agotamos», recuerda.

Por eso decidieron una vida más tranquila y subirse al Valle de Grist para ser los primeros guardeses del refugio Ángel Orús cinco veranos. Ahí siguió con sus trazos de negro sobre blanco. «Todavía conservan allí uno que hice topográfico de todo el Macizo del Posets», dice.

Culo inquieto. En sus viajes a los Alpes, en 1985 conoció el parapente y lo introdujo en Castejón, donde es motor económico. «Ahora hay tres escuelas». Gerardo mantiene su idilio con los aires enamorado de la belleza que sobrevuela y revive abajo en sus dibujos para Beatriz.