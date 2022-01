"O caixa o faixa", advirtió el martes Xavi sobre Dembélé. Ya no hay medias tintas. El técnico azulgrana, que ha sido el principal promotor de la renovación del extremo, al que ha colmado de elogios desde el primer día, desde que le saludó en su presentación al vestuario como entrenador el pasado 9 de noviembre, se ha hartado. El primer gesto ha sido dejarle fuera de la lista de Bilbao a 11 días de que se acabe el mercado de invierno.

"Nos parece obvio que no quiere continuar en el Barça y no está comprometido con el proyecto futuro. Se le ha comunicado a él y a sus agentes que tiene que salir de forma inmediata y esperamos una transferencia antes del 31 de enero", ha explicado Mateu Alemany. "No queremos tener jugadores no comprometidos con el proyecto. Y que no vaya convocado es una consecuencia", ha añadido el director de fútbol barcelonista.

Dembélé debe elegir entre el Barça u otro equipo en un momento clave de su carrera (24 años), enclavado en una encrucijada entre su deseo de seguir y la voluntad de su agente de forzar la máquina reclamando 30 millones para renovar y 15 de comisión para él, al margen de la ficha, como adelantó este diario. Unas peticiones de superestrella para un jugador que, hasta la fecha, no lo ha demostrado: cada partido en cinco temporadas ha costado (sueldo aparte) un millón (135 de traspaso y variables y 129 duelos). Y cada gol 4 millones (31, solo 1 esta temporada).

Hasta ahora Xavi había hecho jugar al extremo en todos los partidos en los que no estaba en el enfermería. Pero el club, tras seis meses de negociaciones infructuosas, se ha cansado y ha decidido recurrir pasar a la 'vía Ilaix'. No hacerle jugar si no acepta ser traspasado. Mientras que el canterano, que como Ousmane acababa contrato en junio y se resistía a renovar, aceptó ir traspasado al Leipzig, habrá que ver cómo responder ahora el agente del delantero francés. "No pueden jugar la amenaza de que Dembélé se tirará seis meses sin jugar si no renueva ahora. Es un tipo de presión que no funciona con gente como nosotros. Quizá les funcione con otros agentes, pero no conmigo", aviso Moussa Sissoko el martes.

Braithwaite vuelve casi cinco meses después

Además de la ausencia de Dembélé, las otras dos grandes novedad de la convocatoria para el partido de Copa contra el Athletic son la baja de Memphis Depay por una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo el regreso de Braithwaite. El delantero danés, que no juega desde agosto por lesión, solo ha podido disputar tres encuentros esta temporada, en los que marcó dos goles. Un tanto más de los que lleva Dembélé en los últimos nueve meses.