Carlos Mayo no podrá defender su corona en los Campeonatos de España de cross, que en esta ocasión se disputarán el domingo en Jaén, al no estar recuperado de la enfermedad que le hizo perderse el sábado pasado la reunión de Zaragoza.

«Este año ni habrá euforia, ni habrá sufrimiento, ni habrá nada. Me quedo en casa sin Campeonato de España de cross», anunció el atleta aragonés, de 26 años, ganador en las dos anteriores ediciones. «No me queda otra, no ha sido ni una decisión, ha sido una obligación, porque mi cuerpo sigue castigado», apuntó Mayo.