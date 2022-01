Miguel Rivera, entrenador del CV Teruel, ha sido designado como nuevo seleccionador español de voleibol. El técnico madrileño era un habitual en las concentraciones del combinado nacional y ahora se hará cargo del equipo. No obstante, el entrenador no abandona el club aragonés y compaginará los dos cargos.

Estas han sido las primeras impresiones de Miguel Rivera tras oficializarse la noticia: "Es un orgullo es lo que siento por este nombramiento. Tengo que agradecer tanto al club como al presidente Carlos Ranera el apoyo que he tenido en esta situación. El calendario sigue igual y la labor de la selección no se solapa con la de los clubes. Mi compromiso con el club no va a sufrir ningún cambio”.