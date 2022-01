El día de San Valero ha recuperado una de sus citas más icónicas en la capital aragonesa. Esta mañana se celebró la Carrera del Roscón, que regresó tras el año de parón obligado por la pandemia. 1.200 corredores han disputado la prueba, con un recorrido de 10 kilómetros por el Parque del Agua y las orillas del Río Ebro. "El trayecto tuvo que ser modificado debido a la riada del pasado diciembre que impidió transitar algunas zonas", explica José María Gallego, director de esta cita.

El sol ha sido el protagonista durante toda la duración de la carrera, lo que ha hecho más agradable la carrera a los deportistas a pesar del frío y el viento, en un día el que las restricciones han impedido la mayor parte de los actos alrededor del evento. "No hemos podido repartir a los atletas el tradicional chocolate y la cerveza a la finalización de la prueba", lamenta Gallego, que ha valorado positivamente la compresión y la colaboración de los corredores. Los participantes, como no podía ser de otra manera, no se han quedado sin roscón, aunque tampoco se lo han podido comer como otros años. "El roscón fue entregado en la bolsa del corredor, así como otros detalles", explica el director.

Y es que las normas de Sanidad son claras y no se ha podido organizar la tradicional comida posterior. "Han sido semanas de muchos papeles, reuniones, controles...Estamos contentos de haber podido sacar la prueba adelante, pero esperamos que el próximo año la podamos a volver a celebrar como a nosotros nos gusta", señaló Gallego.