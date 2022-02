"Un día que jamás olvidaré, lo que para unos es un simple amistoso para mí es media vida, gracias Nicaragua y gracias a la gente que ha hecho posible este momento. Te quiero Nicaragua. Seguiremos peleando", ha escrito el futbolista oscense Pablo Gállego en su cuenta de Twitter. Y no es para menos, porque el aragonés no solo ha debutado con el combinado internacional sino que lo ha hecho, además, marcando un gol. Le ha costado once minutos hacerlo: saltó al campo en el minuto 54 del partido frente a Belice y, en el 65, ya había batido al portero rival. El partido ha terminado con empate a uno.

Si a alguien se le puede aplicar el calificativo de trotamundos del fútbol es a Pablo Gállego. Pasó por las categorías base del Real Zaragoza y el Huesca antes de jugar en el Almudévar, el Sariñena, el Cacereño y el Lealtad, todos ellos en España. En 2017 salió al extranjero por primera vez, al Larisa griego, y en 2018 hizo el viaje que cambió su vida. Se enroló en el Real Estelí nicaragüense y, tres años después, obtuvo la nacionalidad del país centroamericano. Aunque también ha jugado en el Kastrioti albalnés, el Managua, el Michalovce eslovaco y, desde hace unas semanas, en el Pierikos griego, con un paso también por el CD Teruel, Gállego ha quedado vinculado de manera irreversible con Nicaragua. El aragonés al fin ha podido ser internacional y estrenarse de la mejor manera posible, con un gol.