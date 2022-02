Soplo de aire fresco para el Zaragoza CFF. Con una primera parte que rozó la perfección, las aragonesas consiguieron los tres puntos ante el filial atlético (1-3), más incisivo en la segunda parte pero que no logró la remontada ante las aragonesas.

El partido comenzó con igualdad con un buen trabajo en presión del equipo visitante, sabiendo de la importancia de sumar en esta visita a tierras madrileñas. Un Zaragoza CFF más volcado en el campo contrario no daba opciones al filial del Atlético de Madrid gracias a los cambios tácticos realizados por Samu Luna en su primer partido al frente del banquillo. De hecho, el dominio del balón era para el equipo aragonés.

Sin embargo, mediada la primera parte, llegó el primer aviso de las colchoneras. La delantera María de los Reyes, con un disparo peligroso en el área pequeña, generó la ocasión más clara hasta entonces. No quería borrarse del partido el filial atlético pero quien la sigue, la consigue. El esfuerzo visitante dio sus frutos y Cara Curtin logró estrenar el marcador ante el filial atlético que tuvo algunos errores defensivos.

A los cinco minutos Racheal Nachula logró ampliar la ventaja, superando a la portera y definiendo a placer y cuando parecía que el partido se iba al descanso con la ventaja aragonesa, llegó una jugada magistral que dio la estocada definitiva al choque. Un contraataque bien definido y ejecutado, la combinación entre Cara, Nachula y Naima acabó con la definición de la zaragozana a puerta vacía.

La urgencia local se plasmaba en el campo en estos minutos y así llegó el gol colchonero. Una jugada atlética con el centro de Andrea Rincón y disparo de Claudia Sánchez terminó en una buena parada de Elena Casao, pero el rechace se envenenó y, con mala fortuna, Annelie metió un gol en propia puerta. Tras este toque de atención, el partido entre madrileñas y aragonesas se convirtió en un correcalles, con más actividad. Un partido más dinámico, que no interesaba al Zaragoza CFF, ya que buscaba sentenciar el encuentro para no tener problemas. Las oportunidades se sucedieron para ambos conjuntos pero el marcador ya no se movió y el Zaragoza CFF sumó una victoria que le permite respirar.