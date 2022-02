El catalán Marc Márquez ha señalado en la presentación del equipo Repsol Honda que su objetivo para la temporada es "luchar por el título" en el Mundial de MotoGP.

"Está claro que mis declaraciones y mi intención de luchar por el título es porque cualquier persona tiene que estar convencida de su objetivo pero también ser realista".

"No me veo todavía haciendo una carrera como la de Jerez para remontar desde el último hasta el segundo puesto, pero tengo que ir convencido conmigo mismo y con el equipo, si bien soy consciente que será difícil llegar y arrasar, no es el momento y tampoco es el momento álgido con la moto", ha reconocido Marc Márquez en su entrevista telemática con los medios de comunicación.

"Hace dos semanas prácticamente que he empezado a ir en moto y ya he ido rápido a una vuelta, pero rápido con la diversión encima de la moto ya es otro punto diferente y eso se consigue con muchas vueltas en la moto y adaptando mi estilo a ella", explica el piloto de Repsol Honda, quien recalca que está "contento y feliz y eso es importante en una temporada que será de resistencia y en la que no hay que despistarse con los rivales, pues ellos saben que no estoy en mi mejor momento".

Márquez ha recordado que desde que está en Honda "no había habido un cambio tan grande en la moto en general, es cierto que hubo motores nuevos, evoluciones, pero no cambios tan grandes, y al estar prácticamente un año fuera y el segundo, en 2021, que me costó un poco más pero pudimos ganar carreras, ha habido un cambio grande en la moto y se ha producido durante el peor momento de mi carrera deportiva, por eso necesitamos volver a volar, despegar este año lo antes posible, que es el objetivo".

"El ejemplo de Nadal es el soñado por cualquier deportista que ha pasado por un mal momento"

"Hay mucho trabajo por hacer, en lo personal, físicamente para seguir trabajando, y luego con la moto, aunque por el momento no he tocado demasiadas cosas en la moto, pero ya tenemos dos o tres ideas para hacer en la moto y desde Mandalika comenzaremos a llevar la moto a mi terreno", afirma el piloto de Repsol Honda.

"En Malasia fuimos rápidos cuando apretamos, pero no salía fácil, es algo normal después de tanto tiempo, pero hay que seguir trabajando y llegará nuestro momento", asegura convencido Marc Márquez.

El ejemplo de Nadal

Una vez más Marc Márquez recordó el momento de la épica victoria de Rafael Nadal en el Abierto de Australia al resaltar que "el ejemplo de Nadal es el soñado por cualquier deportista que ha pasado por un mal momento, pero se cuentan con los dedos de una mano los deportistas que lo han conseguido, pero me motivó mucho la victoria de Nadal y cómo acabó".

"A día de hoy, si hubiese una carrera mañana, no estaría para conseguir una victoria, aunque el año es muy largo, hay muchas condiciones y muchos factores a los que enfrentarnos y tenemos claro que hay que hacer un año de menos más, sin pausas, porque las carreras van pasando y empezaremos a luchar por nuestros objetivos desde Catar, a luchar por los primeros puestos para ir sumando y recorrer el campeonato de la mejor manera que podamos"", insiste el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Para mí, la clave de los diez años en Honda, el punto número uno, son los resultados, ellos me mantienen porque soy el número uno para ellos "

En cuanto a la evolución de la nueva Repsol Honda, Marc Márquez ha manifestado que los ingenieros de Honda se han fundamentado "un poco más en el comentario de todos, todos íbamos en el mismo sentido y en una fábrica grande como Honda hasta que no hay sequía de resultados no hay un gran cambio; hasta el momento se hacían evoluciones y se ganaban títulos y el año pasado no era la mejor moto pero gané tres carreras y se acababa por delante, pero cuando hay que pensar en el campeonato con consistencia se busca un cambio grande y todos los pilotos teníamos el mismo comentario en ese sentido".

"Desde el principio a la moto de este año le hemos visto potencial y ahora cada piloto tiene que avanzar en su camino y con su equipo, todos dentro del paraguas de Honda, para llevar el prototipo a su mejor terreno. Es lo que se intentará hacer, ya que es una moto que tiene potencial y cuando quisimos ser rápidos lo fuimos, pero ahora cada uno tiene que priorizar en sus aspectos más personales", insiste Márquez, que cumple diez años como piloto de la fábrica de las motos con el Ala Dorada pintada en sus depósitos de combustible.

"Para mí, la clave de los diez años en Honda, el punto número uno, son los resultados, ellos me mantienen porque soy el número uno para ellos y a partir de los resultados se crea un vínculo emocional y de confianza, que es difícil de encontrar en otro equipo. Está claro que cuando llevas tanto años en el mismo equipo es distinta la relación y también el respeto que existe, que es muy importante", dice al respecto Marc Márquez.

"Con esa relación no se carga todo ni con el equipo ni con los pilotos, un poco se cubren las espaldas de tus amigos y esa creo que es la mejor relación dentro de un equipo, y es la que hemos logrado. Además, la incorporación de Alberto Puig ayudó mucho en la estructuración del equipo para intentar volver a ganar un mundial", ha manifestado el piloto de Repsol Honda.

Por otro lado, el también catalán Pol Espargaró, integrante del equipo Repsol Honda, ha señalado durante la presentación de equipo que "ojalá se dé la ocasión" y puedan luchar ambos por el título, "que sería lo mejor para el equipo" y para ellos "personalmente".

"Deberíamos poder luchar por el título, es una obligación, para eso estoy aquí, pero todos sabemos que no es tarea fácil luchar con Marc con cualquier moto; con las mismas armas ya se ha visto en los últimos años que es muchísimo más rápido que sus compañeros de equipo y eso es un gran reto", reconoce, no obstante, Pol Espargaró.

"Por ese motivo quise venir a Honda, porque quería afrontar este reto y es por lo que voy a luchar este año. Igual que el año pasado intenté luchar por estar lo más arriba posible y por lo que fuera, no fue posible, este año la moto es muy distinta y mi preparación también. Entiendo y quiero, que tanto Honda como yo luchamos por ganar, y si hacemos eso, ojalá se dé la ocasión y podamos luchar Marc y yo por un título que sería lo mejor para el equipo y para los dos personalmente", recalcó el piloto de Repsol Honda.

Sobre la ausencia de antaño de su compañero Marc Márquez, Pol Espargaró ha resaltado: "Es evidente que el primer perjudicado de que Marc no estuviese el año pasado también fui yo ya que esa experiencia que podía aportar al equipo no estaba y me sentí por momentos necesitado de información".

"Llegué a ser el más rápido de la fábrica y eso siendo novato en Honda no me ayudaba nada, por lo que ahora tener a Marc aquí, con toda esa experiencia de diez años en la fábrica y todo su bagaje es importante ya que conoce los límites de esta moto y para mí es importante saber que siempre se puede ir un poco más de tu propio límite", aseveró Pol Espargaró.

"Es evidente que el año pasado no fue un año bueno, no me sentía cómodo en la moto, sufrí muchísimo sobre todo al inicio de la temporada"

Sobre la evolución de la Repsol Honda de 2022 resaltó: "Todos los pilotos pusimos de nuestra parte y fijarte en el resto de pilotos también ayudó. Cuando sales con neumático nuevo detrás de alguien y sufres por intentar seguirlos porque ves que tu neumático no coge temperatura, te das cuenta de que tu moto funciona en ese aspecto diferente al resto y tratas de trasmitir a los ingenieros, que algo no funciona".

"Así lo hemos sentido todos los pilotos, también Marc y los satélites, y así ha mejorado la nueva moto, por eso creo que hay un cambio grande, se nota solo viéndola, y veremos si eso nos ayuda cuando arranquemos la temporada", recalcó al respecto de la nueva moto.

"Éste es un año muy distinto al año anterior pues ya es un punto llegar con un año de experiencia y conocer a todos los ingenieros, jefes, mi equipo técnico. Es muy importante tener esa confianza y ese vínculo en MotoGP para que cuando hables te entiendan y podamos hacer los cambios más rápidos en la moto y sin dudar", explicó Pol.

"Es evidente que el año pasado no fue un año bueno, no me sentía cómodo en la moto, sufrí muchísimo sobre todo al inicio de la temporada, pero encontramos algo en el test de Misano y empecé a fluir un poco y las cosas salieron mejor, hasta terminar en Valencia, donde me sentía súper rápido pero no pude terminar bien el fin de semana", recordó el piloto de Repsol.

"Este año la moto es muy distinta, eso hace que tengamos que empezar desde cero, bastante neutro, con poca información, pero es un buen inicio y tener ya una moto nueva en Malasia y a una vuelta estar a dos décimas del más rápido es bueno, el ritmo de carrera fue rápido. Tiene buena pinta pero es muy temprano para hablar, todavía tenemos que ver cómo se comporta aquí en Mandalika", insistió Pol Espargaró.