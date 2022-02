«Hasta ahora el Real Madrid no tenía un proyecto audiovisual a la altura de lo que su historia merece», asegura Álvaro de Paz. Y, tras convencer al club blanco con la idea que le rondaba por la cabeza, esa fue la misión que se le encomendó al aragonés, junto a su socio Luis de Carlos, hace ya casi cinco años. El resultado se podrá disfrutar a partir de este viernes en la plataforma Amazon Prime en cualquier rincón del planeta.

La Leyenda Blanca, título de la serie, aborda a través de sus seis capítulos de 45 minutos cada uno de los muchos momentos de las hazañas que han convertido al Real Madrid en lo que es hoy en día, aunque matiza que no es el típico documental. «Tenía claro que no quería contar una historia lineal, había que ir un paso más allá que emocionara a los espectadores», explica. Así que se puso manos a la obra y buscó qué es lo que diferencia al equipo merengue con respecto a los demás y usó ese sentimiento como hilo conductor de su relato. «El Real Madrid tiene dos obsesiones, y mantiene una relación casi enfermiza con ellas: la victoria y la Copa de Europa. Y ese es el punto de partida sobre el que ha crecido el club y también lo hace la serie», analiza.

«Le dije a Mijatovic que por su gol en la ‘octava’ dejaron de meterse conmigo y me dio un abrazo»

Álvaro, de 40 años, lleva media vida viviendo en la capital de España. «Estudiaba en la Escuela de Teatro de Zaragoza y me apunté a un casting para el centro dramático nacional para una obra de El Quijote dirigida por Fernando Fernán Gómez. Tuve la suerte de que me eligieron y eso me abrió un abanico de posibilidades», recuerda. Posibilidades que, tras labrarse una gran carrera como actor, ahora le han abierto la puerta del mejor club del mundo. «Desde el Real Madrid se han volcado con nosotros. Nunca habían concedido la oficialización a ningún proyecto de este estilo. Han puesto todos sus medios a nuestro alcance y nos han tratado con mucho cariño y afecto», asegura. «Nosotros hemos tratado de corresponder con mucho respeto, responsabilidad y mucha ilusión», añade.

Con todo listo, el pasado verano fue el momento de comenzar a rodar. De Paz, madridista confeso, ha podido conocer en los rodajes a muchos de sus ídolos. «Pasar de tener posters en la pared de Butragueño, Mijatovic o Raúl González a poder trabajar con ellos… No me he podido quitar el traje de aficionado», recuerda risueño, a la vez que se le agolpan en la memoria decenas de anécdotas de las que recuerda con especial cariño una: «La primera vez que coincidí con Mijatovic le confesé que con su gol frente a la Juventus para ganar la octava consiguió que mis amigos se dejaran de meter conmigo en el instituto. Él se rió y al final nos acabamos dando un buen abrazo».

Un club volcado

Como creador, guionista y productor ejecutivo de la serie, Álvaro se muestra orgulloso de todo el equipo. «Hugo Stuven, el director, y Juan Luis Cabellos, director de fotografía, han estado increíbles. Otra aragonesa ha sido parte fundamental de la producción como redactora, Adriana Nadal», apunta. La unión de dos grandes entidades como Amazon y el Madrid solo podía dar lugar a una superproducción. «Hemos querido rodar en grandes escenarios: la Caja Mágica, Valdebebas, los mejores áticos con vistas de Madrid... eso ha hecho que nos lleve más tiempo y que hayan aumentado los costes, pero creo que el resultado ha merecido la pena», relata.

Sobre el desarrollo de la serie, el aragonés destaca la ausencia de narrador: «Son los protagonistas los que van dando a conocer la historia con sus recuerdos, lo que la hace más especial e íntima. Es un regalo para los madridistas». De Paz espera que haya una segunda temporada. «Material hay de sobra porque faltan muchos grandes momentos por contar. Por mi parte, creo he dado un gran paso en mi carrera y ahora espero poder seguir creando y produciendo series», reflexiona.

De momento, el jueves, en la Gran Vía madrileña, se celebra el preestreno, que contará con la presencia de varios de sus protagonistas y de personajes clave en la historia blanca. Y, a partir del viernes, el mundo entero tendrá la posibilidad de hacer un emotivo repaso de la leyenda blanca desde el prisma de un aragonés, agradecido con la oportunidad que le ha regalado la vida.