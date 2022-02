Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint Germain, deseó este jueves que Kylian Mbappe "esté toda su carrera" en su equipo actual y opinó que no cree que "una decisión tan importante" sobre su futuro pase "por una eliminatoria" como la que afrontará en los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid, al tiempo que auguró que Lionel Messi dará "su mejor versión" en el tramo decisivo de la temporada. "Ojalá Mbappe esté toda su carrera en el París Saint Germain. Esa sería muy buena señal para nosotros y para el club. Para mí, es un jugador que está en el `top' cinco del mundo sin ninguna duda", explicó en una entrevista a 'El Larguero' de la 'Cadena Ser', en la que también incluyó entre esos cinco a Karim Benzema, el atacante del Real Madrid.

El futuro de Mbappe está en el aire. A final de este curso acaba contrato con el París Saint Germain. El Real Madrid lo pretende. "Creo que una decisión tan importante no creo que pase por un partido o por una eliminatoria. Es un chico inteligente, maduro, con una tremenda capacidad de análisis, sabiendo lo que él quiere para su carrera y su futuro, con gente alrededor que lo aconsejan de la mejor manera. Lo veo tranquilo, centrado en hacerlo lo mejor posible para el PSG y, como él dijo y hay que respetarlo, tomará una decisión después de que pase la eliminatoria", continuó el técnico argentino.

"Es un descubrimiento (Mbappe). Es un muchacho increíble. Es un chico con una empatía y un carisma increíbles. También la lengua ha ayudado, porque él habla perfectamente inglés y español y eso también da un poco más de cercanía, sobre todo porque al principio a mí también me costaba relacionarme a través del francés. Y eso nos dio una cercanía especial. Es un chico con un carisma excepcional, que tiene una energía increíble. Es una suerte poder trabajar en este momento con él y otros grandes jugadores, conocerlo dentro de lo que es la zona donde se sacan las armaduras de súper héroes y encontrar a un chico con una madurez y un carisma, por los valores que lo rigen en la vida cotidiana, no sólo en el fútbol", destacó.

También habló de Lionel Messi: "Es un genio. Es algo fuera de lo común. Son de esos jugadores que salen cada cien años en el fútbol y todo lo que ha aportado al equipo ha sido increíble. Más allá de que no ha tenido la suerte de ser beneficiado por las circunstancias desde que llegó, siempre mantuvo la tranquilidad, el saber estar, y está en su plenitud, en su mejor momento. Está en un momento de madurez increíble. Llega a esta parte decisiva en su mejor momento. No tengo ninguna duda de que va a mostrar su mejor versión". "Su gen es competir, lo que más ama es competir. Es un animal competitivo que quiere ganar todo, en el entrenamiento, compitiendo... No tengo ninguna duda de que quiere ganar y desea ganar, porque lo lleva en sus genes. Es ya su ADN", abundó Pochettino, que señaló que Neymar "puede que sí, puede que no" llegue al partido de la Liga de Campeones del próximo martes contra el Real Madrid, aunque sí señaló que lo ve "cerca de volver al grupo y al equipo" y que, si está listo, podría ser titular en ese encuentro.

También está en duda Sergio Ramos. "Ha sufrido algunas recaídas cuando parecía que podía enganchar un periodo de competición bueno. Veremos a ver si puede llegar y, si no puede estar para este partido del martes, a ver si puede llegar al partido de vuelta. Es un jugador importante, que está transmitiendo la experiencia que ha cosechado y esperamos que pueda ayudar al equipo y que esté ahí, sobre todo porque es un jugador que vive con tremenda pasión el fútbol, que trabaja siempre al máximo y que sería bueno para él poder recuperarse y tener un periodo bueno de estar compitiendo", declaró.

Y en el Real Madrid es duda Karim Benzema. "El Real Madrid por historia y esa fuerza interna que tiene como club después de haber ganado 13 Copas de Europa es un rival que se tiene que respetar siempre, más allá de los jugadores que estén en el campo. El Real Madrid es una fuerza superior a un jugador, pero hablando de Benzema hablamos de un jugador extraordinario, uno de los mejores delanteros del mundo. No es lo mismo cuando está Benzema o cuando no está", afirmó.

Pochettino compite en el Paris Saint Germain contra las críticas. "Mirando para atrás, es un blanco perfecto el entrenador del París Saint Germain para todo el mundo. Cuando miro Tuchel, Emery o Ancelotti (que también pasaron por el mismo banquillo), al final es la parte más débil. Siempre, los entrenadores somos la parte más fácil de criticar o de cargar con a veces la frustración de algunos resultados", valoró el técnico, que consideró que Zinedine Zidane es "un gran entrenador" que "puede entrenar a cualquier equipo del mundo", cuando fue preguntado por los rumores que lo apuntan como su posible sustituto en el PSG.