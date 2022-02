Un accidente mientras practicaba escalada marcó su vida para siempre pero, lejos de rendirse, Fernando Galé, de 32 años, supo reinventarse para poder disfrutar del deporte, una de sus pasiones. «Fue en 2012. La caída me provocó una lesión medular y me quedé en silla de ruedas», recuerda el aragonés. «Siempre he disfrutado del deporte a nivel aficionado y cuando me recuperé comencé a buscar alternativas para seguir activo», añade.

Tras probar algunas disciplinas como el tenis o el esquí, demasiado agresivas para su espalda, el tiro con arco llegó a su vida por casualidad. «Un día en mi pueblo, Moyuela, se estaba celebrando una feria medieval y vi un arquero que me llamó mucho la atención. A partir de ahí, un amigo mío que lo practicaba me animó a probar», señala. Corría el año 2018 por entonces y en tan solo este tiempo ha logrado llegar a lo máximo en el mundo del tiro con arco adaptado. Y es que Galé va a viajar hasta Dubai para participar en el Campeonato del Mundo, que se celebra del 19 al 27 de febrero.

«Estoy muy orgulloso. Este deporte me gustó mucho desde el minuto uno y me enganché, pero no pensaba que podía mejorar tan rápido. Sigo intentando mejorar cada día», explica el arquero. Su afán de superación, que ya le ha permitido colgarse metales nacionales en su categoría y hacer grandes actuaciones en Aragón frente a rivales sin discapacidad, le lleva ahora a ser uno de los seis arqueros españoles en Dubai, aunque clasificarse para la cita no fue nada sencillo y Galé tuvo que pelear el pasado 15 de enero en Madrid contra sus rivales y contra un intenso frío. «Fue un día muy duro. Estábamos a -2 grados y era muy complicado adaptarse a las condiciones. Empecé muy mal pero luego me di cuenta de que todos estábamos fallando bastante», relata. «Poco a poco fui entrando en calor, mejoré y por suerte pude obtener los puntos necesarios que me garantizaban la clasificación», añade el zaragozano.

Con el billete en el bolsillo, Fernando comenzó a pensar en el Mundial, el que va a ser su debut en una cita internacional. «Suena un poco a tópico, pero de verdad que lo que quiero es disfrutar de la experiencia. Quiero conocer gente y entender bien cómo funciona este mundo», asegura. No obstante, el arquero asegura que no va a Dubai de paseo: «Aunque no me marco ningún objetivo, intentaré dar mi mejor versión y hacer una gran competición».

Los dos primeros días en los emiratos serán de toma de contacto. «Es importante aclimatarse a las condiciones y al campo de tiro. El día 22 es cuando comenzamos a competir. Cada arquero tendremos 72 flechas y en función de la puntuación se establecen los clasificados para las eliminatorias directas», explica Galé, que asegura que «pasar ese corte ya sería un gran resultado». El arquero aragonés ha limitado sus viajes por la situación sanitaria y eso le ha hecho perderse algunos torneos, pero nada le va a impedir disfrutar de esta oportunidad: «Voy con muchas ganas porque es algo que no sé si podré volver a vivir».