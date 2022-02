Ese verano del 2011. Con dos colegas del curro. Veintitantos de agosto. Temporada alta en el Valle. «Subimos por Ballibierna y bajamos por La Renclusa. Me enamoré de Benasque». Fue su primer Aneto. Ahora lleva 155. La vía vital de Jonatan García es distinta. Tardía, directa y meteórica. De Barakaldo, futbolista semiprofesional y mecánico, se puso a correr por la montaña un día cualquiera. Varias carreras de trail, una desde la costa a la punta del Teide. «En primavera decidí empezar a hacer monte. Sigo siendo tan feliz porque todavía no he salido un día obligado». Por los montes de Euskadi y luego a Picos de Europa, que quedaba cerca, a Petrechema y la Mesa de los Tres Reyes. Y ese verano, ese que lo cambió todo.

Once años después quiere recuperar esas sensaciones, esa relación única con el montañismo de compromiso, ese que tiene en Maladetas o Literola, el regreso a los orígenes tras una última experiencia que él mismo describe como «desastre».

De su segundo intento al Dhaulagiri, la pasada primavera, recuerda el caos de un campo base colapsado, los casos de covid y la falta de libertad en el caníbal negocio del ochomilismo. «No descarto volver a una ruta principal de un ochomil, pero no como proyecto principal, no quiero ir delante o detrás de 150 personas a las que molesto o me molestan y pueden provocar un accidente. Respeto esa forma de escalar, incluso antes la compartía, pero he notado un cambio brusco y dramático en los últimos años. No quiero formar parte de este tipo de campos base», dice.

En la incertidumbre

Jonatan García vuelve al Himalaya. A otro Himalaya. A otro rollo. A una cima secundaria, el Gangapurna (7.455 metros), con poca información, pocas expediciones y ascensos (41). Sin oxígeno, sin cuerdas fijas, sin sherpas, sin equipo de acompañamiento, mínima logística, sin una ruta definida, poco peso y subir rápido.

Como el Conde Russell o Jean Arlaud retando a esas vírgenes crestas de Salenques, Tempestades, Coronas o 15 Gendarmes del Alba que Jonatan ha convertido en su pista de entrenamiento. «Me apetece cambiar de ambiente, sentirme en casa. Como cuando en Benasque salgo a hacer un montón de kilómetros con un amigo, vamos cantando, a la antigua usanza, teletransportar esa sensación a otras montañas», recalca el montañero.

Y por qué el Gangapurna. «Queríamos esa soledad y disfrutar de la compañía de Topo, no tener ninguna coacción de nadie. Con él tengo ese buen feeling. Nos motiva la historia de la montaña». Será su séptimo viaje al Himalaya, el primero que obvia la captura de un ochomil. Tiene dos: Annapurna, con Alberto Zerain (2017), y Manaslu, con Juan Pablo Mohr (2018). Justo después, dejó su trabajo de 15 años y se instaló en Benasque con Sara.

Llegará a Katmandú el 2 de marzo. Allí se juntará con el ecuatoriano Topito Mesa, lo único bueno que sacó del Dhaula. Allí empezará una aventura como los pioneros. Entre lo desconocido y la incertidumbre. «Como las expediciones de antes. Ahora vamos con mejor ropa, equipo más ligero, con partes meteorológicos… pero con incertidumbres. No sabemos ni dónde irá el campo base. Va a ser una exploración personal», recalca.

Norte o sur

Recabar información, comprar el material y toda la comida. Lo justo y necesario. Que no sobre ni falte. Y salir para el trekking del Annapurna. Allí decidirán si van por la cara sur o la norte, repetir vía o buscar una apertura por una pared vertical de 2.500 metros. No llevan ni cocinero. «Bajas y no tienes la cena hecha. Comprueba el queroseno, que ningún bicho se haya comido nada y ponte a cocinar. Nos apetece esa soledad», añade Jonatan. Estilo alpino absoluto.

Las fechas les motivan. Entre la cruda época invernal antes de que se inicie el periodo primaveral. Menos gente. Más riesgo de aludes, grietas y seracs. En la cara norte habrá más peligro, menos expuesta al sol y más fría, «donde no te pones crema solar», y con menos cumbres óptimas para la aclimatación. En el sur el terreno será mixto, pero hay más opciones para adaptar los pulmones. Porque la idea es subir rápido para evitar la exposición a los peligros, tirar hasta que nuestras manos y pies puedan. Donde veamos un buen punto, con seguridad, sin caídas de piedras y avalanchas, montar una pequeña tienda, hidratarnos, descansar y salir por arriba lo antes posible», dicta Jonatan. Como si estuviera en Pirineos, como ese verano. Pura esencia.