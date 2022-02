No pudo ser. Nueva decepción cuando el equipo tenía otra oportunidad para dar un salto adelante. En el cuerpo a cuerpo entre el Ibiza y el Huesca salió perdedor el conjunto aragonés, muy endeble defensivamente (2-1). Fue un encuentro equilibrado en fuerzas, aunque con una superioridad de los de Paco Jémez a la hora de llegar al área rival, especialmente en el segundo tiempo, y que, finalmente, les permitió sumar la segunda victoria consecutiva en el estadio de Can Misses, hecho que no había logrado el conjunto balear en lo que va de competición.

En apenas seis minutos de partido, el marcador del municipal ibicenco lucía un 1-1 tras una jugada polémica de los oscenses. A los tres minutos de empezar a rodar el esférico, y tras una asistencia de Manu Molina en un córner, Goldar anotaba el 0-1, un tanto, el sexto en lo que lleva de competición, tras un testarazo que el meta murciano Andrés Fernández no pudo frenar. Insua falló en el marcaje en el saque de esquina. Los de Xisco Muñoz, en el 6 de partido, avanzaban hacia el arco de Parreño, que formaba parte del once inicial por primera vez desde la llegada de Jémez, cuando el asistente levantó el banderín indicando fuera de juego. Mientras los azulgranas continuaron la jugada, la defensa ibicenca se quedó paralizada a la espera de que se anulara la acción, permitiendo que Joaquín Muñoz terminara la carrera y metiera el cuero entre los palos del meta celeste. Tras la revisión del VAR y las quejas del conjunto balear, Sagués Oscoz dio por bueno el tanto. No había fuera de juego y fue gol legal. Antes de pasar por los vestuarios, los de Jémez tuvieron hasta tres ocasiones claras, una de Herrera, auténtica pesadilla para los azulgranas, que se fue al palo, y otros dos remates de Goldar, que no logró atinar. El Huesca también lo intentó, con una falta frente al área del Ibiza que Pablo Martínez envió al travesaño con un derechazo que logró atravesar la defensa balear. La segunda parte volvió a ser una lucha cuerpo a cuerpo hasta el último momento con un juego rápido y muy ofensivo, en la que los de Jémez acecharon la portería de los oscenses sin lograr mover el marcador, que seguía 1-1. Los de Xisco, en una jugada de Marc Mateu que centró el cuero para Juan Carlos, que remató de cabeza, cerca estuvieron de adelantarse en el marcador, pero el balón se estrelló contra el larguero, permitiendo a Parreño despejarlo. El equipo ibicenco, tras alcanzar en varias ocasiones el área rival, logró adelantarse de nuevo en el marcador. Un pase de Miki Villar a Appin permitió que Herrera estrellara el balón contra la red sin lograr que Andrés Fernández pudiera hacer nada. Fue el 2-1. Hasta el último momento, los azulgranas no desistieron poniendo en más de una ocasión en jaque a Germán Parreño, que logró evitar el empate visitante. Ficha técnica: Ibiza: Germán Parreño; Fran Grima, Goldar (Rubén, min. 45), Juan Ibiza, Escobar; Diop (Ekain, min.77), Manu Molina; Miki Villar (Morillas, min.77) Guerrero (Javi Lara, min. 89), Davo (Appin, min. 60); Hererra. Huesca: Andrés Fernández; Gerard V, Insua, I. Miquel, Florian Miguel (Lombardo, min 76); Juan Carlos (Gaich, min. 71), Timor, Pablo Martínez; Joaquín (Ferrero, min. 60), Darío, Marc Mateu. Goles: 1-0. M.3: Goldar; 1-1. M.5: Joaquín. 2-1. M. 73: Herrera. Árbitro: Sagués Oscoz (comité vasco). Amarillas a Grima, Guerrero, Escobar, Gerard Valentín, Florian Miguel, I. Miquel, P. Martínez, Insua y Ferreiro.