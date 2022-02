El Zaragoza CFF cayó (1-2) ante el Parquesol de Valladolid en un encuentro que las de Samu Luna comenzaron ganando pero que las visitantes fueron capaces de remontar en la recta final del partido para que el retorno de la Liga tras el parón de dos semanas tenga un sabor agridulce y corte la remontada iniciada con la llegada de Luna al banquillo para un equipo que es noveno en el Grupo Norte de la Liga Reto Iberdrola. El traspié, ante un equipo de la zona baja, es inesperado, también por cómo se produjo.

Al once regresaba Andrea Álvarez tras su convocatoria con Guatemala, además de volver a la alineación inicial Elena Casao, Ketis o Teresa Rey. En los primeros minutos, el Zaragoza CFF comenzó con un juego intenso y combinativo que tenía en Cara Curtin su máxima referencia atacante. El Parquesol no tardó en empezar a responder volcando sus ataques sobre la portería zaragozana y teniendo a Charle como principal protagonista por banda derecha. Elena Casao, en una muy buena primera parte, no tenía dificultades para detener el esférico y mantener la portería a cero.

Andrea Álvarez tuvo la primera ocasión clara del encuentro en el minuto 17 con un remate de cabeza que se fue desviado por poco. En el 23, Sheri se plantó sola ante Elena Casao pero la guardameta del equipo zaragozano estuvo atenta para averiguar la intención de la atacante y hacerse con el balón. El ritmo del partido se incremento en los 10 minutos previos al descanso. Tanto Andrea en jugada como Naima a balón parado tuvieron sus ocasiones para el Zaragoza CFF. Por parte del equipo visitante, Charle seguía brillando en el ataque vallisoletano. Lauren Curtin tuvo la última ocasión de la primera mitad en el 43 tras un pase de Cara Curtin, pero con las tablas se llegó al descanso en el Estadio Enrique Porta.

Los goles, tras el descanso

La segunda mitad comenzó con un juego más impreciso por parte de ambos equipos. Samu Luna movió el banquillo en busca del gol. Entraron Berg y Shlapakova en lugar de Andrea y Ketis. Tras una nueva ocasión de Naima en el 65, llegó el gol del Zaragoza CFF en una buena jugada combinativa. El balón partió de Haley Berg en el centro del campo abriendo para Shlapakova que, desde la banda, mandó un pase impecable que remató a gol Cara Curtin. El balón tocó antes de entrar en Yanira, por lo que la colegiada dio gol en propia puerta a la portera visitante. Así, el 1-0 subía al marcador.

Sin embargo, la alegría apenas duró 5 minutos. El Parquesol empataba en el 69 con un tanto de Charle. El 1-1 no sentó nada bien al Zaragoza CFF que dio un paso atrás en su juego. Las vallisoletanas aumentaron su presión y siguieron creando peligro sobre la meta aragonesa. Poco cambió el partido con la entrada en el terreno de juego de Marta Valero y Nachula, a pesar de que la zambiana tuvo un mano a mano con la portera del Parquesol que no acertó a controlar.

Así, las visitantes anotaron el 1-2 en los últimos compases del partido por medio de Ojeda. Aunque Berg y Naima lo siguieron intentando en el tiempo añadido, ya no hubo ocasiones claras para volver a establecer el empate en el marcador. El Zaragoza CFF suma una derrota en un partido importante de cara a la clasificación y rompe así una buena racha de tres jornadas consecutivas sin perder.

Ficha técnica

Zaragoza CFF: Elena Casao, Lucía Fuertes, Soro, Sara Balma, Annelie, Lauren Curtin, Sara Ketis (Shlapakova, min, 52). Naima, Teresa Rey (Nachula, min. 76), Cara Curtin (Marta Valero, min. 76) y Andrea Álvarez (Haley Berg, min. 52).

Parquesol: Yanira, Rebeca Cuesta, Sheila Prada, Ojeda, Iria Castro, Sandra Calvo (Noelia Díez, min. 85), Charle (Regina, min. 85), Natalia Arranz (Takase, min. 76), Elisa Tome, Susana López (Sara Buitrago, min. 57) y Sherifatu (Ángela Mera, min. 76).

Goles: 1–0, m.65: Yanira, en propia puerta. 1–1, m.69: Charle. 1 – 2, m.87: Ojeda.

Árbitra: María Monesma. Mostró tarjeta amarilla a Naima y Lucía Fuertes del Zaragoza CFF

Incidencias: partido correspondiente a la 18º jornada del Grupo Norte de Reto Iberdrola disputado en el Estadio Enrique Porta de Villanueva de Gállego (Zaragoza).