Ana Etayo fue el nombre propio de la clasificación del Sala Zaragoza el pasado domingo para la fase final de la Copa de la Reina de fútbol sala. La guardameta paró tres penaltis en la tanda decisiva y se convirtió en la heroína del conjunto aragonés, que gracias a sus paradas se metió por primera vez en su historia entre los ocho mejores equipos del torneo. Pasada la euforia inicial tras su actuación, la futbolista natural de Pamplona reconoce que lo vivido le está haciendo reflexionar. «El papel de la portera es muy complicado. Si analizas el partido, el primer gol que nos meten en el tiempo reglamentario es fallo mío, y si el equipo se hubiera quedado fuera me habría sentido culpable de la eliminación», señala Ana Etayo.

Afortunadamente para sus intereses y los del Sala, lo que ocurrió fue todo lo contrario y la arquera detuvo hasta tres lanzamientos en la tanda, algo que, por cómo habla la protagonista, no fue casualidad ni una lotería como se suelen definir. «Los penaltis me encantan. Los practico mucho e intento estudiarlos todo lo que puedo: mi colocación, la forma en que coge la pelota la lanzadora...intento ponerlas todo lo nerviosa que puedo», confiesa Etayo. Precisamente inquieta es como vive ella los lanzamientos de sus compañeras. Tanto es así que no los puede ni ver. «Me pongo de espaldas a la portería cuando ellas tiran. Me entero de si el balón ha entrado o no por la reacción del público», señala.

Su brillante actuación llega poco más de un año después de una lesión de gravedad en el codo que la tuvo apartada varios meses de las pistas. «He peleado mucho para volver a mi mejor nivel. Muchas horas con los ‘fisios’ y los entrenadores de porteros que no se ven», recuerda la guardameta. La posición de portera es muy ingrata y, aunque haya sido de esta forma, lo considero como una recompensa al trabajo bien hecho. He tenido altibajos y estoy segura de que esto me va a ayudar mucho en el futuro», analiza.

En una temporada en la que las cosas no están saliendo como esperaban las chicas del Sala Zaragoza, Etayo espera que la clasificación para la Copa sea el «chute de energía necesaria» para que el equipo mejore sus prestaciones y puedan terminar la temporada con un buen sabor de boca y hacer un buen papel en el torneo del K.O ,que se celebrará del 7 al 9 de mayo. «No somos favoritas pero daremos guerra», avisa Etayo. Desde luego si hay penaltis, que se preparen las rivales.