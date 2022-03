Es un dilema en el instante de hacer la mochila en invierno. Un ser o no ser. ¿Raquetas o crampones? La incógnita en estos meses ha sido fácil de resolver por la ausencia de buenas condiciones de nieve. Las altas temperaturas y las pocas precipitaciones han conllevado la proliferación del hielo y grosores mínimos en los fondos del valle, lugares propicios para adaptar con las populares raquetas la iniciación invernal de la pisada seca del verano.

El llamamiento realizado esta semana desde el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tras la sucesión de caídas en el teóricamente sencillo recorrido hacia la Cola de Caballo identifica un problema a la hora de equiparse en las excursiones. «No es el mejor invierno para hacer raquetas porque hemos tenido pocos días de nieve fresca y esta se ha transformado. Hasta progresar con material de crampón y piolet es peligroso». La advertencia la hace Javier Franco, actual presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y anteriormente vocal de actividades con raquetas. «En nieve dura no hacen su función porque podrías ir caminando sin ellas o, mejor, con crampones. Es un instrumento que sirve para pendientes sencillas, para no hundirse, y no vale para hacer falsas laderas porque cuando las inclinas pierdes adherencia», indica Javier Franco. Hasta el terreno puede alterarse dependiendo del momento del día, duro al amanecer y blando tras la insolación.

Del pasado 31 de enero al 6 de febrero la propia FAM estimuló a los montañeros a realizar rutas seguras durante el XVI Día del Raquetista. En este periodo se ofrecieron consejos para mejorar la experiencia, más dadas las características actuales. Ir por zonas poco expuestas, llanas, si se puede por circuitos acondicionados en estaciones de nórdico, planificar la actividad siempre y acomodarla a la experiencia del grupo y saber renunciar ante incertidumbres son algunos de las fases del proceso para disfrutar de una jornada de raquetas sin problemas. Al final, como pasa en verano la triada Planifica, equipa y actúa no se queda solo en un lema.

Las dos mejor que ninguna

Desde Montaña Segura se insiste en este punto para decidirse entre raquetas o crampones. «Es importante planificar bien y preguntar a la gente del lugar cómo está la zona», añade Marta Ferrer, responsable de este programa en cuya web se despliegan valiosos consejos para moverse con estos materiales. Aunque con ellas se puede progresar por nieve dura o costra, que es ahora la más fácil de encontrar, son peligrosas en hielo «porque al usarse bastones, si sufres una caída es muy difícil contenerla, pararte», sentencia Ferrer.

Los modelos de raquetas varían. Las hay muy ligeras, con pocas puntas, para iniciación y hasta correr, y otras con más agarres y adaptadas a distintas alturas para alpinismo y pendientes más pronunciadas. Su precio suele oscilar entre los 50 a los 200 euros.

Al igual que con los crampones, con diferentes fijaciones según el tipo de bota y posiciones de los clavos para escalar o caminar, hay que valorar y saber aconsejarse por especialistas antes de adentrarse en su compra. «Si se va a alta montaña siempre hay que llevar crampones, piolet y casco, pero, sobre todo, saber usarlos», declara Marta Ferrer. «Al tener unos pequeños agarres con las raquetas tienes la falsa seguridad de que puedes ir por el hielo y no es verdad», sostiene Javier Franco. Existen muchos cursos para moverse en la alta montaña impartidos por profesionales y clubs para conocer cómo hacer una retención o usar el piolet según la pendiente.

La incógnita se diluye rápido. Si es posible es mejor llevar en la mochila raquetas y crampones. «No hay que quitarse los crampones de la mochila hasta el deshielo del verano», sigue Marta Ferrer. Y, sobre todo, no ser perezoso para ponerse unos y otros aunque sea para un breve paso «porque si lo superas sin hacerlo vas a añadir una creencia que otro día te puede resultar cara. La gente hace las cosas mal no porque quiera, sino porque no sabe. Lo importante es explicar cuál es el problema que se pueden encontrar», cierra la coordinadora de Montaña Segura.