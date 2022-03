Aunque muchas veces da la sensación de que en el mundo del fútbol ya está todo visto, de vez en cuando aparece una historia que todavía es capaz de sorprender. Un grupo de aficionados del Valencia están intentando fletar un autobús para presenciar un partido de fútbol. Lo lógico sería pensar que desean acompañar a su equipo en la final de la Copa del Rey, en la que los chés se enfrentarán al Betis en el mes de abril. Pero no, lo que quieren es asistir a un Utrillas-Calatorao de la Regional Preferente aragonesa el 27 de marzo. La explicación a la rocambolesca historia está precisamente en el primer partido de los valencianos en la competición del K.0.

Los hombres de Bordalás visitaron Utrillas a principios de diciembre pasado en su debut en el torneo en lo que se vivió en la localidad minera como un acontecimiento histórico y una auténtica fiesta. Todo el pueblo se engalanó, incluido el campo de La Vega, para recibir a todo un Primera División. El Valencia, como era de esperar, se impuso a los turolenses pero de ese choque nació una bonita hermandad entre los dos equipos que puede vivir un nuevo capítulo el día 27 de marzo.

El impulsor de la iniciativa, Rodolfo, aficionado valencianista, explica cómo se le ocurrió la idea. “Yo no pude ir a Utrillas el día del partido, pero con todas las personas que he ido hablando en este tiempo me han hablado maravillas de la amabilidad y hospitalidad de la gente de allí. Así que pensé que por qué no ir a comprobarlo”, explica. Rodolfo no intuía el apoyo que iba a recibir su propuesta. “Al principio era más bien una broma, pero ahora ya es una realidad”, confiesa.

Y es que la comunión entre las dos aficiones es palpable y meses después del encuentro siguen intercambiándose mensajes a través de Twitter y preocupándose por la marcha de ambos conjuntos. Desde Valencia señalan que, sumado al exquisito trato recibido en la localidad turolense, gustaron mucho los cánticos a favor de las protestas de los valencianos en contra de Peter Lim, su dueño. Por el otro lado, en Utrillas todavía siguen agradecidos al Valencia por no poner impedimentos y aceptar jugar en La Vega a pesar de las reticencias de la Federación Española de Fútbol. “Al final lo bonito del fútbol es lo que hay detrás, los momentos que te da”, señala el seguidor ché.

Pocas horas después del lanzamiento de la iniciativa, ya son más de una treintena de seguidores valencianistas que se han apuntado al viaje, y el objetivo es llegar a 54 para llenar un autobús. “He hablado con responsables del Utrillas y nos van a dar todas las facilidades. Estoy en contacto permanente con ellos y espero que pueda salir todo adelante”, asegura Rodolfo, que incluso ha llegado a hablar con varios jugadores de los aragoneses, a los que les hace especial ilusión esa visita ya que alguno es también seguidor del Valencia.

Si todo sigue su curso, ese día dos aficiones darán un gran ejemplo de lo que debería ser siempre el fútbol y Utrillas se preparará para recibir a los seguidores valencianistas por segunda ocasión, esta vez de manera totalmente inesperada, pero si cabe todavía más especial.