¿Qué se puede sentir al tocar el cielo? Borja escribe la respuesta en su cara. Esa emoción de conseguir lo imposible. En ese telesilla que le subía a un infinito inalcanzable. Tetrapléjico, bajó de la gloria esquiando mientras el Midi observaba su grandeza. «Es el éxtasis, la emoción de lograr algo que pensaba inalcanzable». Ana Piedrafita narra las sensaciones de un fin de semana en la nieve iniciático para Asociación Adrya, entidad que ideó un campamento de esquí para personas con distintas capacidades.

El mundo de la discapacidad intelectual lucha por alcanzar visibilidad e igualdad también en el monte

No es su primera experiencia en la montaña y la aventura. «Somos algo hardcore». Tirarse en tirolina, hacer ráfting en Murillo de Gállego o senderismo por Santa Elena u Ordesa. «La experiencia con la nieve ha sido espectacular. Fuimos tres días, pero volveremos y haremos más».

El mundo de la discapacidad intelectual lucha por alcanzar visibilidad e igualdad también en el monte. Distintas entidades en Aragón se han introducido en las últimas décadas en un mundo donde la falta de instalaciones adaptadas, o el mismo transporte, pese a la mejora paulatina, no es idónea. «Nuestra planificación depende mucho de si tenemos lavabos o no. Podemos adaptarnos a casi todo, pero la dignidad y la intimidad es una frontera. El Pirineo ofrece pocas opciones», señala esta educadora.

Cornato, Guara, Ordesa, Bonansa… La red de senderos accesibles para silla de ruedas crece. El colectivo es amplio, con distintos grados de psicomotricidad y autonomía, por eso «muchos se nos quedan cortos», según Ana.

El pionero

En la nieve hay más avanzado. Abrió la huella hace más de 40 años, Cándido Sáez, institución en Candanchú y recién jubilado. Su vida cambió cuando, siendo un novato instructor de fondo, en su camino se cruzó Juan Luis Labarta, un joven con Síndrome de Down. «Ni llegamos a esquiar. No sabía qué hacer. Mi sorpresa fue cuando la familia me dijo que le había entusiasmado y volvió», recuerda. De ese hilo emergió una pasión que le llevó a Corea, Japón, Canadá y Austria con Special Olimpics, a organizar expediciones al Kilimanjaro, al Toubkal o el Mont Blanc y crear una inédita sección adaptada dentro del Candanchú Esquí Club, una iniciativa única en España, que mantiene más de veinte participantes de todas las partes de España entre «3 y 54 años, casi todos autistas».

Él ha vivido la evolución, de las caras raras a la admiración. «¿Materiales? No existían, saber no sabíamos nada, nos lo íbamos inventando y encima te miraban raro. Ahora la sociedad ha cambiado y el profesor que va con una persona con discapacidad está hasta valorado», remarca este pionero.

Ahora sigue siendo el responsable técnico de esquí de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). Aragón acoge esta temporada las dos competiciones alpinas que organiza esta entidad. Llanos del Hospital reunió en diciembre a 60 deportistas en la prueba de nórdico y a finales de marzo en Astún se desarrollará la de alpino. «Nos juntamos cuatro días. Los tres primeros son de formación y el último se hace una competición», subraya Sáez.

El entusiasmo de Ángel

«La diversidad funcional es como un copo de nieve. Pueden parecer iguales pero no se parecen en nada». El entusiasmo de Ángel García contagia. Su vocación por enseñar libertad ha llevado a formar Deporte Adaptado Valle de Aragón, una empresa con un año de vida y mucho pensamiento detrás. Lleva otros tres realizando un estudio para mejorar la adaptabilidad de Astún y se desplazó a Sierra Nevada para formarse con la Fundación Deporte y Desafío.

Dispone de sillas baquet para grandes afectados, monoskíes y dualskíes o bastones estabilos según cinco grados de autonomía. «Es una sensación única cuando ves que adquieren total libertad obre la nieve y en su día a día encuentran tantas dificultades. Es muy gratificante porque su sonrisa y sus abrazos son reales», incide. Con Adrya subió a nueve a hacer alpino. «Tuvimos que llevarlos por turnos, otros se quedaban en la nieve o con trineos. También hicimos fondo con Cándido», declara Ana.

En el Valle de Aragón hay distintos proyectos para ampliar senderos accesibles o crear un parque sensorial. Ángel quiere ampliar la oferta a otras especialidades como el barranquismo.

Los altos costes son otro de los inconvenientes. Hace un par de semana la Comarca de La Ribagorza firmó un convenio con las asociaciones Adrya y Guayente y el club Pronordics para compartir el gasto que supone el educador especial que un menor con diversidad funcional pueda realizar una actividad de esquí de fondo. «Es un paso importante, un punto de inflexión, pero vamos mil por detrás», indica Ana Piedrafita.