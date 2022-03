Frente a un Burgos sin complejos, el Huesca buscará la reacción este viernes con una victoria (21.00 horas) que sería balsámica tras el último desastre ante el colista, Alcorcón, contra el que perdió, y además dejó malas sensaciones en todos los aspectos en su peor partido de la temporada. El equipo oscense, con los últimos resultados, ha echado por tierra casi todas las aspiraciones que tenía, aunque no matemáticamente, de meterse en la promoción de ascenso, a la que por plantilla debería de aspirar ya que es el cuarto mejor presupuesto de la categoría.

Esta semana ha sido de reflexión y autocrítica de todo el club ya que nada está saliendo como estaba previsto y se necesita variar cuanto antes la actual situación ya que en el terreno deportivo había depositadas muchas esperanzas de regresar a Primera división después del descenso de la pasada campaña.

La derrota sufrida contra el Alcorcón podría tener consecuencias en la alineación elegida por el técnico del conjunto azulgrana, Xisco Muñoz. Para este encuentro es baja segura el capitán, Jorge Pulido, y duda Ignasi Miquel. En caso de que este último no pudiera jugar de inicio ocuparía su puesto posiblemente el francés Florian Miguel. Al centro del campo podrían volver Juan Carlos y Pedro Mosquera, y delante también podrían entrar David Ferreiro o incluso el argentino Adolfo Gaich.

Xisco se encuentra señalado. La derrota frente al colista hace que el preparador balear esté en el alero ya que perder contra el Burgos este viernes podría tener consecuencias para su continuidad en el club. Preguntado por ello, señaló en rueda de prensa que nadie del club le había dado un ultimátum: «para mí siempre es mi último día, pero me veo con fuerzas para mejorar y sacar lo mejor de mí». El preparador azulgrana dijo entender el enfado de la afición porque forma parte de su trabajo. También comentó que se encuentra «con fuerzas» para darle una solución a esta situación pero que para ello el equipo tiene que recuperar las buenas sensaciones y entrar con fuerza y buen pie al partido.

También habló el consejero delegado, Manuel Torres. «No estamos donde queríamos estar y la competición nos ha llevado a este momento. Pienso que ahora no toca y en otro momento será el debate por los motivos por lo que no estamos donde debiéramos. Ahora no es otro que el partido ante el Burgos y que los jugadores sientan el apoyo de los aficionados para ganar mañana», señaló. Sobre Xisco solo dijo que «la confianza se tiene hasta que se deja de tener».