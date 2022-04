Solo con la actitud no basta

Mejor, lo que no era difícil, pero todavía lejos de poder ganar un partido, que es lo que necesita el Casademont. El Joventut está ahora mismo a miles de kilómetros de distancia y eso acabó pesando ante un grupo todavía frágil (63-77) que quiere pero no puede porque no le da. El conjunto de Sakota aguantó 37 minutos aunque casi siempre por detrás, dependiendo en exceso de su acierto, respirando cuando acertó de tres o encontró a Hlinason, sufriendo cuando tenía que defender a Birgander o frenar a Parra. El problema para el Casademont es que un poco mejor no es suficiente. Porque los rivales van ganando (ayer el Obradoiro) y el conjunto aragonés se va quedando sin tiempo.

Esta vez sí hubo algo de cambio desde el principio. No tanto en el quinteto, en el que entró Yusta en detrimento de Waczynski pero se mantuvo Bone de dos, como en la actitud del equipo. Intenso atrás, con Radoncic cargando bien el rebote, el Casademont quiso que el Joventut no le ganara por actitud. Se encontró, sin embargo, con su problema habitual, el acierto, con sus dificultades recurrentes para generar y encontrar un juego efectivo de ataque. Por eso acabó el primer cuarto con tan solo 13 puntos (13-17) y un raquítico 2/9 en tiros de dos. En el segundo cuarto el equipo de Sakota mejoró ese bagaje y, aunque no acertó con ningún tiro de tres, con eso le bastó para hacer frente a un rival que tampoco estaba teniendo su mejor tarde en el aro rival. Con la anotación muy repartida, la mayor diferencia la puso Hlinason, Cuando el equipo lo encontró, el islandés no falló (3/3 al descanso) y, además, puso también su sello en defensa. Así que el Casademont salvó su primer momento complejo, en el que hasta ahora siempre había encallado, y se marchó al descanso con 31-31 y las espadas en todo lo alto. El Casademont tuvo que volver a reponerse, esta vez de una diferencia aún mayor. A base de triples (cinco anotó en el tercer cuarto) el equipo consiguió llevar la iniciativa por primera vez, pero al alcanzar su máxima ventaja (44-40) entró en un gran bache que terminó con un parcial de 0-13, la tercera falta de Cook y la segunda de Hlinason. Del 44-40 al 44-53, algo que en otras ocasiones suponía el fin del Casademont. El partido entró en una fase desordenada, con los aragoneses intentando correr, y ahí encontraron la manera de recortar distancias, no tanto por su acierto como por los fallos del rival. El caso es que el Casademont volvió a acercarse una vez más (52-55), aunque al equipo se le veía cada vez con menos oxígeno. No obstante, seguía habiendo partido. Agotados El último cuarto fue una agonía, un querer continuo del Casademont y no poder. Al conjunto aragonés le sigue costando un mundo generar en ataque y eso le hace depender en exceso de un talento individual del que no va sobrado. Su ataque se fue haciendo cada vez más individual y así se le fueron escapando las opciones. El equipo aguantó hasta los últimos tres minutos. Ahí ya vio que, una vez más, no iba a llegar, que era imposible volver a remontar el partido ante un rival superior. El Joventut aceleró y sentenció (63-77). Solo con la actitud no basta porque el resto, incluidas las rotaciones, los emparejamientos, los roles, siguen siendo muy similares. Y es lo que ha traído hasta aquí al equipo. Los dos próximos partidos, ante Betis y Obradoiro, pueden definir el futuro del Casademont Zaragoza. FICHA TÉCNICA Casademont Zaragoza: Cook, Bone (9), Yusta (13), Radoncic (5), Deon Thompson (4) –cinco inicial–, San Miguel (6), Kilpatrick (4), Vanwijn (4), Waczynski (12) y Hlinason (6). Joventut: Vives (8), Ribas (10), Parra (12), Willis (5), Birgander (8) –cinco inicial–, Busquets (5), Brodziansky (10), Ventura, Feliz (12), Maronka y Tomic (7). Parciales: 13-17, 18-14, 21-25 y 11-21. Árbitros: Antonio Conde, Sergio Manuel y Fabio Fernández. No hubo exclusiones por personales. Incidencias: Partido disputado en el pabellón Príncipe Felipe ante 5.943 espectadores.