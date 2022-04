Salma Paralluelo fue ayer una de las protagonistas de la jornada en Primera Iberdrola al anotar un auténtico golazo en el Johan Cruyff, en casa de las campeonas del FC Barcelona. En el minuto 18 de partido, la aragonesa recogió un balón en el lateral derecho, se deshizo de dos rivales con un elegante taconazo, se acomodó la pelota e hizo un golpeo perfecto de zurda por la escuadra cuya parábola resultó imposible para la guardameta Gemma. El Villarreal se adelantaba así ante las azulgranas y logró mantener esa ventaja hasta el descanso. En la segunda parte las campeonas de Europa sacaron toda su calidad y le dieron la vuelta al resultado (6-1).

La futbolista y atleta zaragozana debutó en Primera Iberdrola hace tres jornadas y después de superar una grave lesión de rodilla. En las dos jornadas anteriores salió como suplente en la recta final del partido, pero en el Johan Cruyff fue, por primera vez titular en el conjunto amarillo, la referencia en el ataque. 18 minutos le costó marcar. «Me he sentido muy contenta porque hacía mucho que no metía un gol en un partido oficial por la lesión, hacía nueve o diez meses. Marcar un gol aquí es más especial y ojalá sea el primero de muchos pero estoy muy, muy contenta», declaró tras el choque.

Pese a la derrota, la aragonesa salió muy contenta. «Hemos plantado cara a un equipo como es el Barça, hemos competido muy bien y hemos estado muy concentradas. Podemos estar muy contentas con el trabajo de la primera parte porque no podían salir y no podían llegar con claridad. Creo que este partido de hoy nos da mucha fuerza para los cuatro que nos quedan», manifestó.