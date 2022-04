El recuerdo de Aragón

«Es difícil hablar mal de alguien tan cercano, tan querido por el mundo del baloncesto», resume Lucio Angulo. La muerte de Javier Imbroda dejó un profundo sentimiento de tristeza en todos los que le conocieron, también los aragoneses. Angulo coincidió con él en el Real Madrid y en la selección. «Tuve la suerte de ser elegido por él. No era fácil ir a la selección en esa época, Lolo Sainz me había dejado fuera en varias ocasiones, y Javier fue el primero que confió en mí, me llevó al Eurobasket de Turquía en el que ganamos el bronce. Fue un gestor de jugadores porque fue el primero en llevar a Navarro, en apostar por Pau Gasol, Felipe Reyes, gente muy joven que se podía cuestionar si estaban preparados o no y él les dio ese voto de confianza», recuerda el exjugador.

«Tuve otra vivencia muy positiva con Javier, no solo en el día a día en sí que era muy educativo, sino también en el Mundial de Indianápolis, que ganamos a Estados Unidos y marcó un poco el camino de la selección, esa semilla de lo que vino después», continúa Lucio Angulo, que define a Imbroda como «un entrenador muy perfeccionista pero tenía esas dos vertientes, de ser muy teórico pero también muy visceral» y destaca su capacidad para comprender al jugador en un ecosistema tan variado como una selección. Pero Imbroda fue mucho más que seleccionador. «Las 17 temporadas en ACB le dan un reconocimiento porque siempre se dice que llegar es complicado pero que lo más difícil es permanecer y él permaneció. Estuvo en muchos equipos, yo coincidí en el Madrid con él y llegar a ese banquillo no es fácil», destaca Angulo, que le vio por última vez hace unas semanas. «Estoy como comentarista en Movistar y la última vez que le vi fue hace poco y me quedó la rabia de no poder saludarle. Fue en la Copa en Granada, que se le rindió un bonito homenaje, pero yo estaba ya con los cascos preparado para el partido. Pasó a pocos metros de mí, me apetecía saludarle pero no pude». «Era uno de los grandes, un entrenador con una gran trayectoria que fue el germen de la selección que luego cosechó grandes éxitos. Con él debutó Pau Gasol, fue también el último que ganó a EEUU en partido oficial, más de 600 partidos en ACB... claramente es uno de los grandes. Es una pérdida importante para el baloncesto porque ha sido uno de los referentes», destaca Chemi Sierra, presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, añadiendo también su apuesta por llevar eventos a Andalucía como Consejero de la Junta. Para Cristina García, concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, era un referente dentro de Ciudadanos. «Era una persona muy cercana, muy humilde, todo el mundo le tenía mucho aprecio porque era de esos que se hacen querer. Nos fijamos mucho en lo que hacían desde la Junta porque han puesto en valor el deporte, los eventos deportivos, han apostado muy fuerte en Andalucía. Creo que estaba haciendo un trabajo importante para mejorar la educación pública y que lo estaba consiguiendo y nosotros nos fijamos mucho en Andalucía porque tenemos el mismo eje de trabajo. Es una pérdida no solo para nosotros como compañero sino para la política en general», dice García.