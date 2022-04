A poco más de 48 horas para medir fuerzas contra el Barça, Roger Martí no duda de que su equipo, más allá del estado de forma de su adversario este domingo, tiene la ilusión y la capacidad de vencer para aumentar sus posibilidades de conseguir una salvación en la que cree pese a la dificultad. Además, buscará perforar la portería de un rival al que no sabe lo que es marcarle y que coqueteó con sus servicios en el pasado. No en vano, abandera allá donde va su levantinismo.

¿Cómo se encuentra?

Bien, animado. Sobre todo, después de la victoria del otro día. Al equipo le ha servido para coger confianza. Sabemos que nos viene un tramo final muy complicado, pero vamos con la máxima ilusión para ver si conseguimos el objetivo. Está difícil, pero todavía se puede lograr.

Menuda asistencia de tacón le dio a Morales ante el Villarreal...

(Ríe) Sí, la verdad que salió perfecta la jugada. Es un recurso que he intentado alguna vez y que, por suerte, salió en ese instante. Peleé la pelota, se me quedó franca para dejársela a Morales y todo terminó bien. Salió perfecto.

Un Villarreal que, a los cuatro días, le ganó al Bayern. ¿Por qué al equipo le cuesta dar siempre la misma imagen?

Cada partido es un mundo. El encuentro contra el Villarreal era importantísimo para nosotros. Sabíamos que nos podíamos enganchar nuevamente a la salvación. En el Ciutat de València, el equipo está mostrando esa rabia y esas ganas de darle la vuelta a la situación. Ahora viene el Barça, que sabemos el momento en el que está y lo difícil que va a ser, pero vamos con la ilusión de hacer algo bonito este domingo.

Tras haber tenido la permanencia a trece puntos, estar a seis parece que no sea nada.

Sí, eso es importante. El equipo nunca ha tirado la toalla. Lo fácil hubiera sido haber abandonado y darlo todo por perdido, pero no ha sido así. Hemos seguido creyendo y recortando puntos. Ahora mismo estamos a seis quedando ocho partidos, por lo que puede pasar cualquier cosa.

Cómo cambia todo en un año. ¿No?

Parece prácticamente imposible que, después del año que hicimos la temporada pasada, ahora estemos así. Muchos nos lo hemos preguntado, pero no sabemos qué nos ha pasado exactamente. No obstante, es cierto que, en las primeras jornadas, creo que el equipo mereció mucho más. Muchos puntos se escaparon al final de los partidos. Nos metimos en una rueda muy complicada de gestionar y nos creímos peor de lo que éramos. Que ese pensamiento entrase en nuestra cabeza nos hizo mucho daño y nos ha perjudicado, a la vista está. Tenemos mucho más equipo de lo que se ha demostrado. Es una pena que estemos en esta situación, pero todavía quedan ocho jornadas por disputar. Está difícil, pero confío en que podamos pelear hasta el final de la temporada.

¿La mala dinámica ha sido culpa del aspecto mental?

Sí. La cabeza es muy importante en un futbolista. El año pasado terminamos con una dinámica muy negativa y empezar así la siguiente nos afectó. El equipo hizo muy buenos partidos al principio, pero perder puntos por pequeños detalles no nos ayudó a crecer mentalmente. Gran parte ha sido por eso: el aspecto mental.

Como capitán, ¿le pesa más la difícil situación por la responsabilidad que tiene?

No sé si llamarlo responsabilidad o, quizás, que me afecte más toda esta situación. Por el tiempo que llevo aquí y por lo que siento por el Levante. Son momentos jodidos para todos, pero la gente que más tiempo lleva aquí somos los que más lo sufrimos y los que más tenemos que dar la cara. La gente veterana hemos intentado sumar y tirar del carro con otra que no lleva en el Levante tanto tiempo y a la que le cuesta más llevar esta situación. Al final, esto es una cosa de todos. Tenemos que sumar para que el Levante esté donde tiene que estar.

¿Es la temporada más difícil desde que llegó al Levante?

Sí. Está siendo un año bastante duro para mí. Veías el día a día y el equipo que teníamos y no se reflejaba lo que después se percibía en los partidos. Eso te desmotiva y te desmoraliza, pero hemos conseguido dar un paso hacia adelante y saber gestionar mejor estas situaciones. Mentalmente somos más fuertes que antes. Solo espero que no sea tarde.

De hecho, se está viendo en sus estadísticas goleadoras. ¿Le genera impotencia no registrar las mismas cifras que en temporadas anteriores?

Es un poco todo. El año pasado iba todo rodado, el equipo generaba mucho más y yo tenía muchas oportunidades y facilidad para hacer gol. Esta temporada me perdí un mes por lesión y, a lo mejor, tendría algún gol más. Pero, sinceramente, no es algo que me preocupe. Llevo tres años marcando más de diez goles. En este llevo cinco y aún quedan ocho partidos. Aunque ya te digo... No me como la cabeza con las estadísticas goleadoras. Lo que quiero es seguir ayudando al equipo. El pasado fin de semana fue con una asistencia, que sirvió para adelantarnos en el marcador. Al fin y al cabo, lo que nunca voy a dejar de dar es el trabajo en el campo. No obstante, si es con goles mucho mejor, por supuesto.

No en vano, ahora se ve a un Roger Martí más asociativo y más participativo.

Intento siempre interpretar los momentos que te da el partido. Hay veces que te cae una y la metes, y otras en las que tienes que dar otros registros y ayudar en otras facetas del juego. Hay partidos en los que desgasto mucho a los defensas y, con mis movimientos, otros compañeros se benefician. También sucede al revés. Hay que interpretar el papel que toca en cada momento y ser inteligente dentro del campo.

A sus 31 años, ¿Qué espera que le dé el Levante en el futuro?

Tengo contrato hasta 2024, pero ahora mismo no pienso más allá de este año. Lo único que quiero es salvar esta temporada.

¿Le gustaría retirarse aquí?

El Levante me lo ha dado todo. Siempre le estaré agradecido. Es el equipo que me hizo debutar en Primera División. Aunque piense que en el fútbol nunca sabes lo que te puede pasar, aquí estoy muy a gusto y lo he dicho siempre.

En el Levante ha vivido muchos momentos. Como delantero, ¿Cuál es su mejor gol?

Sin duda, el más emocionante y el que más me ha llenado fue el del pase a semifinales de la Copa del Rey de la temporada pasada. Fue un gol increíble. La sensación que tuve ese día fue espectacular, por cómo se consiguió y por lo que significó. La única pega que le pongo es no haberlo podido disfrutar con el Ciutat de València lleno.

No obstante, nunca le ha marcado al Barça en su carrera. ¿Tiene ganas de hacerlo?

Tengo ganas de marcarle a cualquiera (ríe). Le he marcado al Madrid, al Atlético, al Sevilla, al Valencia... y es cierto que al Barça no le he marcado nunca. Ojalá el domingo me quite la espinita.

De hecho, el Barça se interesó por sus servicios en febrero de 2020. ¿Cierto?

Sí, aunque eso ya es anecdótico. Es verdad, hubo conversaciones con mis agentes y les trasladaron al club el interés del Barcelona. Para mí, en ese momento, fue algo increíble. Que un equipo como el Barça preguntase por mi situación fue bonito, no lo vamos a negar. Pero ya ha quedado atrás.

¿Cómo se le gana al Barça? No se les ha dado bien el Ciutat en los últimos años.

Tienes que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan el día. En casa tenemos que hacer que sea un encuentro ideal. Sabemos que nuestra gente va a empujar desde el principio, al igual que nos vamos a enfrentar a un reto que será complicado. Lo que tenemos que hacer es correr más que ellos y estar acertados. Ya hemos ganado al Barça en el Ciutat de València en anteriores ocasiones.

¿El resultado será determinante para afrontar la que será una final ante el Granada?

Sabemos de la importancia que tiene este encuentro, porque después jugamos contra un rival directo como el Granada. Si conseguimos algo positivo veremos todo mucho más claro. Ahora toca pensar en el domingo. Una vez termine ya se verá.