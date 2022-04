Partido clave para el Huesca en Fuenlabrada para continuar soñando

El Huesca no puede fallar este domingo (14.00 horas) en la visita que rendirá al Fuenlabrada para seguir aspirando a entrar en la promoción de ascenso. Los jugadores azulgranas quieren intentar hasta el final de temporada acabar entre los seis primeros. En buena medida eso pasa por sumar los tres puntos ante un rival de la zona de descenso, aunque el equipo oscense viaja prevenido tras la mala experiencia que tuvo el pasado mes de marzo cuando visitó al Alcorcón, también en zona de descenso, y acabó perdiendo.

El conjunto de Xisco Muñoz viene de realizar un buen partido en la anterior jornada frente al Almería aunque no pasó del empate en El Alcoraz (1-1). Para el enfrentamiento ante el equipo madrileño el entrenador tendrá las bajas de David Timor, por haber visto la quinta tarjeta amarilla ante el Almería, y la de David Ferreiro que arrastra problemas físicos en un tobillo desde hace varias semanas, pero podrá ya contar con el central Jorge Pulido.

Tras el buen partido que hicieron los oscenses en la anterior jornada, donde lograron un meritorio empate ante uno de los mejores equipos de la categoría, no parece que vaya a haber cambios en la alineación inicial que haga Xisco Muñoz salvo la obligada de Timor, que podría ser cubierta por Pablo Martínez para jugar con Pedro Mosquera por delante de la defensa. Completaría el centro del campo Jaime Seoane, el hombre azulgrana del año.

En la defensa, con cinco jugadores como ya es habitual en el sistema de juego del preparador del Huesca, no habrá cambios mientras que en la delantera Escriche parece que volverá al once inicial otra vez junto a Darío Poveda o Joaquín Muñoz, que se disputarían el otro puesto. Xisco Muñoz no podrá sentarse en el banquillo tras su expulsión en el anterior encuentro por lo que será el segundo entrenador, Antonio Calle, quien dirija al equipo.

Las valoraciones

«Es un partido complicado que hay que saber enfocarlo, entrar muy serios al campo y saber que de los 29 puntos que lleva el Fuenlabrada 21 los ha sumado en casa, por lo que no será fácil», advirtió el técnico. Xisco espera que su equipo haya aprendido de los errores cometidos cuando perdió 1-0 en la visita en marzo al Alcorcón, también en descenso como el Fuenlabrada.

«El día del Alcorcón nos llevamos una hostia gorda y eso es importante. Lo más importante es la sensación y aquel día no estuvimos bien. Si vamos con nuestra intensidad y armas casi todo el mundo se quedará satisfecho de lo que ve», aseguró. Por ello, cree que su equipo debe afrontar el partido como lo hizo contra Almería, yendo fuertes a por el triunfo desde el primer momento y con la máxima intensidad.

Xisco: "Es un partido complicado que hay que saber enfocarlo"

«Sabemos la batalla que vamos a tener porque es un equipo de duelos físicos, que tiene las ideas claras de lo que quiere jugar y tendremos que estar muy atentos a balón parado», explicó. «Salen muy enchufados y nosotros debemos estar fuertes e intensos e intentar hacernos dueños del balón, proponer y llegar rápido a campo contrario para intentar finalizar», analizó. El preparador balear opinó que el encuentro ante los madrileños es «clave» y añadió que tienen que estar «muy finos en muchos momentos. Con los que juegan a velocidad se nos da bien pero con los de abajo se nos enquista esa situación», acabó.