A por la quinta posición

A falta de solo dos jornadas para el final de la fase regular y con el playoff ya asegurado, el Casademont Zaragoza femenino visita a las 20.00 horas de este miércoles la pista del Embutidos Pajariel Bembibre con la vista puesta en la quinta plaza de la clasificación ante un rival con la urgencia de ganar para seguir fuera del descenso. El equipo aragonés figura en el sexto puesto empatado a victorias con el quinto, el IDK Euskotren, y el objetivo en los dos encuentros que restan para finalizar la Liga regular, hoy y el domingo en casa con el Promete, es poder hacerse con ese quinto puesto que en la primera eliminatoria por el título supondría evitar a los tres grandes, Perfumerías Avenida, Valencia y Spar Girona.

Para lograrlo, el Casademont necesita sumar una victoria más que el equipo vasco en esos dos partidos y el primer paso lo quiere dar en la visita a un Embutidos Pajariel Bembibre, que es el que marca la salvación aunque tiene los mismos triunfos que el penúltimo, el Tenerife. El IDK juega hoy en Gran Canaria y el domingo recibirá al Tenerife. «Nos hemos ganado el derecho de estar luchando por esas posiciones de privilegio. Más que motivación es una ilusión llegar al quinto puesto y ponérselo duro al IDK», explicó Carlos Cantero, técnico del Casademont Zaragoza.

El equipo aragonés viene de ganar al Girona en el Príncipe Felipe e intentará frenar el ritmo rápido con el que se suele jugar su rival para hacerlo con más pausa y orden y sin que el encuentro se revolucione en exceso, aunque procurará dosificar los minutos de algunas jugadoras importantes para que lleguen en las mejores condiciones posibles a las eliminatorias por el título. «Hay jugadoras con cansancio que no han estado lesionadas y asumiendo minutos, como Hempe o Vega. No es como Sierra o Cruz que vienen de lesiones, al final se afronta diferente. Tenemos el objetivo no solo de la quinta plaza sino de rendir en el playoff y hay que llegar en las mejores condicione», dijo Cantero.

El Embutidos Pajariel es el equipo menos anotador de la Liga Femenina, con 56,6 puntos de promedio, por lo que una de las claves del partido para el equipo aragonés puede ser la defensa. En el equipo berciano su máxima anotadora es la escolta estadounidense Amber Melgoza, con una media de 11,39 puntos por partido y también la más valorada con 9,89 créditos.