Sorpresa en el baloncesto aragonés. El equipo filial de Casademont Zaragoza, Anagan Stadium Casablanca, ha renunciado a jugar la fase de ascenso a la Liga Challenge tras haber firmado un brillante cuarto puesto en la Liga Femenina 2 ,con un balance de 17 victorias y 9 derrotas.

Desde la Fundación Basket Zaragoza justifican está decisión en que "el ascenso sería a una categoría semi-profesional que en estos momentos se aleja de la filosofía deportiva marcada por nosotros, de nuestros objetivos formativos y de la progresión que está llevando nuestro club en la sección femenina. "Somos un equipo formado con el objeto de facilitar a jóvenes jugadoras aragonesas la posibilidad de seguir progresando y acercarlas un poco más a las categorías profesionales", señalan.

En el Stadium Casablanca la noticia no ha sentado nada bien y no han tardado en contestar. El motivo de la renuncia parece ser que la Fundación Basket Zaragoza no está dispuesta a sumir los 9.000 euros que que suponen los costes del ‘playoff’