Esfuerzo sin recompensa

Fue el jueves de la semana pasada cuando saltó la noticia. La Fundación Basket Zaragoza anunció la renuncia del Anagan, su equipo filial, a disputar la fase de ascenso a la Liga Challenge que se habían ganado por derecho propio al finalizar en cuarta posición la Liga Regular. Decisión no compartida por el Stadium Casablanca, que no dudó en mostrar su desacuerdo con la misma. A pesar de que la Fundación alegaba motivos deportivos, justificando la renuncia en que preferían mantener el equipo en la categoría amateur y que no hubiera la opción de que se profesionalizara, el verdadero motivo es económico. El coste de disputar la fase final de la Liga ascendía a una cifra en torno a 9.000 euros y el Basket Zaragoza no estaba dispuesto a asumirlo.

«Nosotros nos ceñimos a lo que es el contrato de colaboración que se firmó hace dos años, en el que ellos se hacen cargo de los costes federativos y de desplazamientos. No pedíamos nada que se saliera de lo pactado, solo lo que nos correspondía en lo ya pactado», explica Francho Pérez, delegado de baloncesto del Stadium. Desde esta entidad se sienten defraudados al considerar que ellos están poniendo más de su parte en el acuerdo entre ambos clubs. «Conozco a Reynaldo Benito (presidente del Casademont Zaragoza) desde hace más de 30 años y nunca me cansaré de agradecer su esfuerzo por mantener la llama del basket de élite en nuestra ciudad», afirmo Pérez, que recuerda que ellos cedieron su plaza gratuitamente, aunque estaba valorada en unos 80.000 euros, en la Liga Femenina Endesa para que echara a andar el proyecto de la sección femenina del Casademont. El malestar aumentó por la tardanza en comunicar la decisión, cuando el sorteo de la competición ya estaba hecho, se conocían los rivales y las chicas estaban entrenando ya con la vista puesta en Melilla, sede en la que se disputaba la fase de ascenso. «Intentamos llegar a algún tipo de acuerdo, buscando alternativas, pero no encontramos ninguna solución buena. Estamos muy fastidiados», reconoce Pérez. El convenio Desde el Stadium Casablanca insisten en que lo único que querían era poder disfrutar en la pista de lo que las chicas se habían ganado con su trabajo. «Era un justo premio a su entrega y sacrificio. Para ellas además una fase así es una experiencia muy necesaria para su crecimiento como jugadoras», explica Pérez, que añade el compromiso del club con el deporte de la comunidad: «El Stadium Casablanca lleva apostando por el baloncesto femenino desde 1950 y por ello mismo queremos seguir siendo una referencia para todos». "Sentimos que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que esta unión salga bien y que ellos podrían darnos un poco más" Tras lo sucedido, la entidad mantiene que su intención es seguir colaborando con la Fundación Basket Zaragoza por el bien de ambas partes y, en definitiva, por el bien del baloncesto aragonés. Eso sí, tras este desencuentro, desde el Stadium consideran que tienen que volver a estudiar los términos de su acuerdo. «Por ello en el comunicado que emitimos al enterarnos de la decisión señalamos que nos gustaría mantener una reunión con ellos de manera urgente. Sentimos que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para que esta unión salga bien y que ellos podrían darnos un poco mas», asegura el portavoz. De momento, su petición para ese encuentro no ha tenido respuesta, aunque a Francho Pérez no le cabe duda de que se acabará dando. «Estoy seguro de que nos sentaremos, pondremos nuestras posturas encima de la mesa y llegaremos a algún acuerdo de cara al futuro. Pero los convenios que se firman se tienen que cumplir y si no es así habrá que tomar un nuevo rumbo». Las que más salen perdiendo son las propias jugadoras del Anagan, que sin embargo son comprensivas. «Estamos tristes, obviamente. Nos duele, pero entendemos la situación», reconoce Raquel Terrer, que reconoce que el vestuario está resignado. «Ahora no nos queda otra más que aceptarlo, sabemos que desde el club se ha intentado todo pero no se ha podido».