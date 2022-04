En otro desplazamiento liguero del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, la visita a tierras navarras dejó un mal sabor de boca tras una derrota ante Osasuna por 3-0. Fue en un encuentro el que se vio intensidad local desde el inicio y Osasuna dio muestras de ser un equipo fiable defensiva y ofensivamente. Este duro traspié complica la permanencia de las zaragozanas, con tres puntos de renta sobre el descenso que abre el Racing Féminas y condenadas a jugar la fase por la permanencia.

El partido para el Zaragoza CFF empezó con dinamismo en ambos equipos que no querían tropezar en esta recta final de la temporada. Por parte de Osasuna, estuvo más activa la delantera Patricia Zugasti, con una doble ocasión, la segunda de ellas estrellándose en la cruceta. En el Zaragoza CFF, pese a las bajas para este choque, la primera ocasión llegaba por parte de un disparo lejano de Teresa Rey que se marchaba por encima de la portería.

El equipo local tuvo mayor presencia ofensiva en estos primeros instantes. De nuevo, Zugasti tuvo otra llegada tras un pase de Celia, que resolvió la cancerbera aragonesa con seguridad. Elena Casao daba templanza en la defensa visitante. Un centro envenenado de Naima García, desde la banda izquierda, puso en problemas a las navarras. El partido estaba más igualado y el Zaragoza CFF se mantenía firme en defensa.

Minuto fatídico

La persistencia navarra dio sus frutos a la media hora de partido. Tras un centro lejano, Mar Torras consiguió peinar el esférico y rematar de cabeza ante la salida en falso de Elena Casao y, así, estrenar el luminoso en Tajonar haciendo el 1-0. Sin tiempo para la reacción, Osasuna volvió a hacer de las suyas. Después de una jugada por la banda, Maitane Vilariño culminó la combinación local para lograr mayor distancia en el marcador con el 2-0. Las cosas empezaban a torcerse para las aragonesas.

La inercia rojilla en el ataque pudo dar otro susto más al Zaragoza CFF con otro remate peligroso que, por fortuna, se estrelló en el larguero. El equipo navarro dominaba durante estos minutos, se mostraba muy seguro de sí mismo. Las aragonesas tenían que intentar meterse de nuevo en este choque, a pesar de la desventaja sufrida en pocos minutos. De hecho, hubo varios momentos de reacción, pero las locales se mostraron más confiadas en su campo y no querían dejar escapar esta diferencia positiva para ellas.

Se acercaban los minutos finales de la primera parte y Nachula, con un disparo lejano, quiso reducir diferencias en el electrónico pero su remate fue atajado por Maitane. Sin más dilación, se llegó al descanso con la ventaja parcial de Osasuna (2-0) ante el Zaragoza CFF, con los goles de Mar Torras y Maitane Vilariño.

Tras el descanso, ambos equipos buscaban diferentes objetivos de cara a esta segunda parte. De hecho, fue Osasuna quien ofreció varias alternativas en el reinicio, gracias a las llegadas de Vilariño, que dio avisos para aumentar la venta.

Sin puntería

No obstante, era necesaria la reacción visitante, por lo que el Zaragoza CFF trabajó más la posesión y gozó de oportunidades. Esas ocasiones fueron a más en la segunda parte gracias a Andrea Álvarez, cuyo remate fue despejado por Saoia a córner, o a Naima García, que tuvo varios tiros lejanos para probar a Maitane Zalba, la guardameta rojilla. Iban dando sus frutos las variantes en la táctica aragonesa que no se quería ir de vacío de tierras navarras. Ante este cambio, el equipo local no se amedrentó y tanto Lara como María González pusieron a prueba a Elena Casao. Tras este vaivén en el juego, ambos equipos estuvieron alternando las ocasiones de peligro. Naima García estuvo muy presente con dos disparos desde la frontal, uno de ellos escupido por el larguero.

El partido llegaba a su tramo final. Shlapakova tuvo otra oportunidad, aunque su remate se marchó por encima del arco rojillo. Cuando continuaba el arreón visitante, la delantera local María González, recién salida del banquillo, se internó al área para rematar de forma lateral y batir a Elena Casao para firmar el 3-0. Salvo un disparo de Lauren Curtin tras una jugada de la delantera Racheal Nachula, no hubo más ocasiones destacadas en los últimos minutos. El encuentro acabó con ese 3-0 que supone la tercera derrota consecutiva para el Zaragoza CFF.

Ficha técnica

Osasuna Femenino: Maitane Zalba; Fresneda, Aitana, Josune Urdaniz, Saioa; Celia (Anita, min. 81), Mar Torras, Lorena Herrera (Miriam, min. 81), Maitane Vilariño (Leyre Fernández, min. 67); Iara y Patricia Zugasti (C) (María González, min. 62).

Zaragoza CFF: Elena Casao; Lucía Fuertes (C) (Francesca Soro, min. 71), Lauren Curtin, Sara Balma; Naima García, Haley Berg (Anastasiya Shlapakova, min. 75), Teresa Rey, Annelie Leitner; Racheal Nachula y Cara Curtin (Sara Ketis, min. 46).

Goles: 1-0, m.31; Mar Torras, 2-0, m.32: Maitane Vilariño. 3-0, m.88: María González.

Árbitro: Imanol Irurtzun, del Comité Navarro. No mostró amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada del campeonato de Reto Iberdrola (Grupo Norte) y disputado en las instalaciones deportivas de Tajonar (Navarra).