Duro reto para el Bada Huesca en su visita al Ademar León

No es la mejor salida, pero el Bada Huesca necesita sumar más puntos para alejarse de los puestos de descenso y los buscará en León frente a un Ademar que también necesita sumar para poder seguir mirando hacia arriba. El duelo será a las 19.30 horas. Nolasco destaca de su rival que es un equipo joven con gran calidad en lanzamiento exterior y de sus extremos, rápidos y sobre todo muy fuertes, así como muy robusto en defensa. «Vamos a tener que ser capaces de hacer las cosas muy bien para poder superarlos y estar muy equilibrados» explicaba el entrenador.

El equipo no está al completo, José Nolasco vuelve a contar con la baja de Sergio Pérez, que ya se perdió el último encuentro en casa contra Unicaja Banco Sinfín. «Sergio todavía sigue con molestias en los abductores, es una baja sensible para el equipo», reconocía el entrenador, lamentándose por no haber podido contar casi con él.