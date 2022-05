El Zaragoza CFF no pudo sacar nada positivo de su visita al Espanyol tras encajar un gol en el minuto tres de partido y no poder darle la vuelta pese a intentarlo. El conjunto local, como ha hecho otras veces, aprovechó su fulgurante inicio y Tamila Khimych, que se anticipó tras el error defensivo de Lauren en el pase atrás a Lisbeth y definió sin problemas para hacer el 1-0. El equipo aragonés consiguió evitar que el Espanyol hiciera el segundo pero no aprovechó sus ocasiones en los pies de Naima García y Cara Curtin en la primera parte y luego Berg tuvo la última oportunidad en la segunda, pero el ZCFF no pudo rascar nada.

FICHA TÉCNICA Espanyol: Myllyoja; Caracas, Guerra, Martín, Xènia, Sara (Yamamoto, min. 67); Carol Marín (Jordán, min. 85), N. Opazo; Tamila Kimych (Clara, min.87), Cristina Baudet, Adriana Martín; Ari Sánchez (Judit Pablos, min. 67). Zaragoza CFF: Lisbeth Castro; Irene Rodríguez (Shlapakova, min. 83), Lauren Curtin, Balma, Leitner; Valero (Verdaguer, min. 83), Rey (Berg, min. 69), Sara Ketis; Naima García, Cara Curtin y Álvarez (Valej, min. 69). Gol: 1-0, min. 3, Tamila Khimych. Árbitra: Carla Borràs (Colegio Catalán). Amonestó a las jugadoras visitantes Andrea Álvarez (min. 44) y Elena Valej (min. 88), además de expulsar por doble amarilla al entrenador de porteras Santiago Elipe.