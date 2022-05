Un solitario gol de Annelie Leitner aseguró tres puntos de oro para el Zaragoza CFF en un intenso partido ante el SE AEM de Lérida. Tras varios partidos sin ganar, el conjunto aragonés vio al fin la luz al final del túnel.

El partido arrancó de forma trepidante, con ambos equipos bastante activos en los primeros minutos. De hecho, las catalanas tuvieron una oportunidad clara, con una de sus delanteras cayendo en el área, pero la jugada fue despejada a saque de esquina. Por su parte, el Zaragoza CFF no se arrugó y ofreció alternativas gracias a varios contragolpes.

En las locales, el retorno de Nora Sánchez, titular, fue clave, salvando una ocasión en la línea de gol. Sin duda, un refuerzo de gran categoría para esta recta final de temporada. Conforme avanzaron los minutos, hubo más protagonismo del equipo aragonés, con varias llegadas que pusieron en aprietos a la zaga defensiva del SE AEM. Tocaba seguir la inercia y poder estrenar el marcador lo antes posible.

Una nueva acción colectiva del Zaragoza CFF pudo haber supuesto el primer tanto del encuentro. Entre Naima, Andrea y Nachula trenzaron una jugada que acabó con un centro de la africana que no encontró alguien que rematara. Las aragonesas ofrecían detalles con un juego más incisivo y organizado.

No obstante, el SE AEM no se dejaba intimidar. Aprovechando algunos minutos de calidad, tuvieron ocasiones gracias, en parte, al balón parado. No hubo mayor peligro gracias a la buena defensa local. Nachula, con bastante presencia en esta primera parte, corrió sin descanso y llego a un balón lejano, pero su acción no tuvo una buena finalización dado que su pase hacia Naima no fue preciso.

Se acercaba el final de la primera parte y Lisbeth Castro estuvo sensacional. Logró despejar a córner una jugada entre Pixu y Natalia, con remate dentro del área incluido de la segunda. Una acción trascendental de la guardameta venezolana. Tras esta acción, hubo otra llegada de Nachula, pero su remate se marchó desviado y no encontró la portería ilerdense.

Una segunda parte vibrante

Tras el paso por vestuarios, las ilerdenses empezaron con mayor mordiente y pegada sobre todo con dos ocasiones muy claras: la primera con fallo de la delantera Natalia Fernández y la segunda en la que estuvo ágil y rápida Lisbeth Castro. Parecía mentira que, una vez pasados 50 minutos de encuentro, el marcador se mantuviera intacto, con ambos equipos bastante activos y, por encima de todo, con mucho por lograr en este sprint final de liga.

Después de varias oportunidades, el botín llegó para el Zaragoza CFF. En una acción ofensiva con peligro, un balón colgado de la redebutante Nora Sánchez al área consiguió rematarlo Annelie Leitner que, de manera precisa y potente, perforó la portería rival. Gracias al tanto, el equipo aragonés estuvo más entonado y supo contrarrestar las respuestas del SE AEM ilerdense, que necesitaba volver al partido lo antes posible.

De hecho, una doble ocasión de Andrea avisó a la guardameta local que no tuvo problemas en poner, una vez más, el candado en la portería del Zaragoza CFF. Posteriormente, Cara Curtin -recién entregada en el campo- recibió un pase de Teresa Rey y se interno en el área, pero su disparo fue atajado por Mireya.

El buen trabajo colectivo del Zaragoza CFF iba neutralizando el juego del equipo visitante, más necesitado de una reacción conforme transcurrían los minutos. De nuevo, Cara tuvo otra ocasión, pero su disparo se quedó sin ángulo. Muy determinante la delantera desde la banda, ofreciendo más variantes tácticas para el conjunto de Samuel Luna.

Sin tiempo que perder, el Zaragoza CFF ofreció un juego más sobrio y efectivo. Cara Curtin, muy activa desde su entrada al partido, estuvo incombustible y, tras una gran carrera a lo largo del campo, remató sin éxito. Derroche físico de la delantera norteamericana.

El conjunto visitante no bajaba los brazos ni se rendía tan fácilmente. Con un remate cruzado de Alexandra, quiso hacer peligrar la portería local pero Lisbeth se mostró segura una vez más. Prácticamente al final la tuvo el SE AEM ilerdense, con un disparo potente que se cruzó demasiado.

Con un final no apto para cardíacos, el partido concluyó con la victoria para el Zaragoza CFF (1-0) ante el SE AEM de Lérida, con el gol crucial de la austriaca Annelie Leitner. Un triunfo vital que supone tres puntos de oro para el equipo aragonés.

Zaragoza CFF: Lisbeth Castro; Sara Balma, Lauren Curtin, Nora Sánchez; Annelie Leitner, Sara Ketis, Teresa Rey (C) (Marta Valero, min. 70), Haley Berg (Judith Verdaguer, min. 90), Naima García; Racheal Nachula y Andrea Álvarez (Cara Curtin, min. 60).

SE AEM Lérida: Mireya; Iris Aixalà, Lisa, Cris Beltrán (Alexandra Taberner, min. 60), Tania (Algimante, min. 87); Bárbara Pérez, Mai Astudillo, Júlia Miró, Vanesa Núñez «Pixu» (C); Andrea y Natalia Fernández (Alexia, min. 70).

Gol: 1-0 Annelie Leitner (min. 55).

Árbitra: María Monesma. Amonestó a la jugadora local Naima García (min. 42) y a las jugadoras visitantes Mai Astudillo (min. 42), Alexia (min. 82) y expulsó a Vanesa Núñez «Pixu» (min. 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 del Grupo Norte (Reto Iberdrola) y disputado en el campo municipal Enrique Porta de Villanueva de Gállego (Zaragoza).