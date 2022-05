Ginés: "María es una máquina a nivel psicológico, la que mejor compite"

Empezasteis la temporada en Corea siendo María una gran fanática de la comida asiática.

María Laborda. Pero lo que más me gusta es el sushi y no había. Eran todo sopas.

Alberto Ginés. Yo comí, pero al llegar a Barcelona (risas). En Corea fuimos a cenar unos fideos que eran como de gelatina, terribles, casi me muero.

¿Os acordáis cuándo y cómo os conocistéis?

A.G. Yo tengo recuerdos de María de Copas de España, me sonaba, pero realmente hasta que no empecé a hacer velocidad no nos relacionamos más. En 2019, ¿no?

M.L. Sí, entonces. Te tenía visto de hace mucho, pero era más cría y me daba vergüenza acercarme. Cuando tuviste que especializarte en velocidad se rompió el hielo.

Sois escaladores modernos, de rocódromo. Tocáis poca piedra. Eso nos choca a los boomer.

A.G. Quizá mi última vez fue en septiembre, en Rodellar. Hay un concepto bastante equivocado de que todos los escaladores vamos a hacer roca. Y es verdad que yo empecé en el campo como la mayoría, pero al final me fui especializando en competir. Ahora solo voy si es a pasar un día con los amigos, porque planteo todos mis viajes para entrenar o competir. No tengo la motivación de ir a hacer unas vías de roca, no sé, a Sudáfrica. Son mundos diferentes.

¿Os atrevéis a definir al otro?

M.L. ¡Ostras! A mí me gusta que la gente esté cómoda conmigo y es verdad que con Alberto me ha costado, no sabía cómo hacerlo, pero cuando conseguí ese feeling ha sido una ruptura. Eso ocurrió el año pasado, en las primeras concentraciones de 2021.

A.G. Para mí María es pura felicidad. Es lo que transmites a las personas que te rodean. Eso y mucha, mucha calma y tranquilidad.

¿Y cómo escaladores?

A.G. María es una máquina a nivel competitivo, psicológico, cómo afronta tan bien cada una de las pruebas. De hecho, cuando la conocí no era para nada así. Era casi la única velocista en España y no tenía capacidad para ganar el campeonato.

¿No?

M.L. Es que es verdad. Era muy mala. Me costaba muchísimo.

A.G. Malísima. ¿Pero ahora? No sé por qué, cambiaste. De hecho, hoy es lo contrario, creo que en la selección española eres la que mejor compite, o, por lo menos, la que mejor gestiona todas las emociones y la cabeza.

M.L. Es que la parte psicológica en nuestro deporte es la más importante, aparte de lo físico, esa resistencia en la que eres increíble. Alberto, dices que no sabes cuándo di ese cambio. Yo sí lo sé. Porque tú me has ayudado bastante en esas concentraciones de 2021, noté ese apoyo para afrontar los entrenamientos. Me acuerdo de una vez que hablamos de cómo gestionar las emociones. Aproveché esos consejos.

Habéis comenzado una temporada de cambio pese a ser tan jóvenes. María luchando para asentarse en categoría absoluta.

M.L. Sinceramente, a mí eso me da igual. No me importa. Para mí tener la perspectiva de que estar en absoluta o juvenil no varía nada. Se trata de competir y cómo afrontar este reto. A fin y al cabo soy la misma, es velocidad, que no es como los de cuerda o bloque. Yo siempre afronto la misma vía y ya. Únicamente tengo que ser rápida. Me centro en eso y en nada más.

Y Alberto trepa tras un largo parón y con el reflejo del oro.

A.G. Yo no tengo la suerte de María de que me dé tan igual. Ahora el mundo me conoce, está encima. Y eso afecta desde fuera. Por ejemplo, en la primera prueba de la Copa del Mundo de bloque, tras meses sin competir, hice el ochenta y algo. Un absoluto desastre. Y, claro, pasé de los titulares del oro olímpico a los de ‘se acaba el sueño de París’. Me daban por muerto. Eso te afecta, me afectó, pero luego pensé que era lo mejor que me podía pasar. Ya no hay expectativas sobre mí, entonces ahora vamos a darle caña. Ha sido la hostia que necesitaba para centrarme. Corea me ha abierto un poco los ojos para ver que me he demostrado a mí mismo que no soy tan malo en bloque como todo el mundo pensaba, hasta yo mismo. De repente pasé a semifinales siendo sexto…

M.L. No, fuiste quinto.

A.G. Es verdad… Ganando a gente que ha sido campeona del mundo. Al final fui el 16º, pero ese resultado me hizo más ilusión de la que me hubiera hecho el año pasado y veo un poco más cerca llegar a París, eso que los periódicos decían que era imposible.

Una presión excesiva para tener 17 y 19 años. ¿Tenéis la sensación de vivir en un mundo paralelo?

A.G. Yo tengo la suerte de vivir en el CAR. Desde que tengo 15 años convivo con gente que está en mi misma burbuja, que puede entenderme, que sabe perfectamente que no voy a salir porque tengo competición o que debo cuidar mi dieta. Cuando estaba en el instituto en Cáceres mis compañeros no comprendían que pidiera el cambio de fecha de un examen porque tenía que ir a China o que no saliera un viernes porque me iba a entrenar a Francia. Pensaban que me iba de vacaciones, a estar en la playa, y no a competir a un Campeonato del Mundo. La suerte del CAR es que estamos todos igual, entendemos que si te sale un entrenamiento mal estás jodido y también el esfuerzo y sacrificio que conlleva esta vida.

María, aún vives en Ejea, aunque pronto te mudarás con Alberto.

M.L. El año pasado sí me costó más porque yo sí sigo en el instituto de mi pueblo, voy con mis amigos. Además de que mi vida social no es muy grande también he tenido que escuchar, incluso de mis amigos, eso de que recibo más ayudas que ellos. Eso sí me pesaba. Es un factor que he dominado. Pienso que si tengo que entrenar me centro en entrenar y si tengo que estar en el instituto, igual. Realmente estoy viviendo un sueño al viajar y competir. Cuando llegue el momento de ir al CAR lo afrontaré igual, con valentía.

A.G. María, has dicho la misma frase que yo escuché mil veces, que no tenía vida social. ¡Pero si acabas de volver de Corea! Viajas por todo el mundo, conoces a gente muy diferente de países distintos, haces amigos, hablas otros idiomas… ¿Que no tengo vida porque no salgo de fiesta?

Alberto, ¿qué consejo le das a María para afrontar ese cambio a Barcelona que tú hiciste? No es fácil salir de casa, de tu familia…

A.G. Cada uno sabe cómo gestionarlo de la mejor manera. Pero si lo llevas mal vas a estar con nosotros, te lo haremos olvidar y, si no, puedes recurrir al psicólogo, que es algo que no se suele pensar, pero que ayuda bastante. En nada tendrás 18, te sacas el carnet y Barcelona no está tan lejos de Ejea, a tres horas. Si te pones triste, te bajas a ver a tus padres y a tu perro.