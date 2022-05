El próximo sábado 18 de junio en Sabiñanigo, municipio de Huesca, despegará el cohete que dará inicio a la XXXI Edición de la Quebrantahuesos by TotalEnergies, competición de ciclismo que realiza un recorrido de más de 200 km. A lo largo de su trayecto, los competidores recorrerán los Pirineos aragoneses y franceses con 4 pasos históricos de la Vuelta y el Tour de Francia, y puertos como el de Somport, Marieblanque y Portalet.

Según se ha confirmado en su presentación, la prueba contará con hasta 3500 metros de desnivel y contarán con hasta 12.000 participantes. En el coloquio han participado distintas personalidades relacionadas con la prueba y distintos patrocinadores entre ellos Nacho Torres, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, Fernando Escartín, exciclista y presidente de la Club Ciclista Edelweiss contando en su casillero con un pódium en el Tour de Francia y en la Vuelta Ciclista. También contaron en la presentación con Quique Ascaso, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, el presidente de Octagon, Xavier Bartolí y Luis Marquina, presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo.

El sorteo para la selección de las de la marcha cicloturista fue celebrado el 14 de enero en el Palais des Sports de Pau, Francia, reuniendo para esta edición hasta 30 nacionalidades distintas. De hecho, en esta XXXI Edición se tiene preparada un homenaje a Juan Carlos Unzué, ex futbolista y ex entrenador español, aficionado al mundo del ciclismo quien sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA). También a Roberto Iglesias, ex vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss, que sufrió un accidente dañando su columna vertebral. Ascaso, videpresidente del Club Ciclista Edelweiss, cree que es importante ser conscientes y apoyarlos aprovechando la oportunidad: “Debemos reconocerlos para que la sociedad sea consciente de esta enfermedad, ambos han sido muy importantes para la competición”, apuntó el vicepresidente, quién también quiso agradecer su labor a los voluntarios: “su labor es muy significativa, sin ellos sería imposible realizar esta prueba, son la parte más valorada desde la organización”, incidió Ascaso.

La anterior edición no contó una climatología propicia para realizar el recorrido, aunque aun así, la competición pudo salir adelante y fue todo un éxito. Este año se espera que el tiempo tenga unas condiciones favorables para la prueba y que se pueda disfrutar en todo su esplendor.