Villanueva honra a Enrique Porta

Porta comenzó en los juveniles del Villanueva con 14 años. A pesar de tu temprana edad, pudo disputar partidos con el equipo regional. Posteriormente, el Real Zaragoza se fijó en su calidad y le ofreció jugar en su cantera. En la SD Huesca el delantero aragonés se hizo un nombre, anotando hasta 34 goles en la temporada 67-68 en Tercera División. El Granada CF vio sus registros y decidió ficharlo por 350.000 pesetas. Porta no defraudó y en la temporada 71-72 anotó en su casillero 20 goles, siendo el Pichichi de la Primera División española, efeméride que será conmemorado este próximo domingo por su 50º aniversario.

Alberto Calvo, presidente del Villanueva, cree que es un hecho insólito: "Estamos muy orgullosos de nuestro vecino, es una persona muy humilde que siempre se ha portado bien con el club", recalcó el presidente. Porta admite la gran exigencia que supuso jugar en Primera. No obstante, explicó que cada jugador tiene sus cualidades y que estar rodeado de grandes jugadores le hizo todo más fácil. "Era un fútbol más técnico, pero te rodeabas de jugadores de primer nivel, igualmente la diferencia se notaba y me costó aclimatarme", reconoció Porta. De hecho, en su primera temporada comenzó jugando en la zona defensiva pese a ser delantero. En la temporada siguiente, Néstor Rossi, técnico del Granada entre 1969 y 1970, obligó a Porta a jugar en el Club Recreativo Granada, filial del Granada. "No quería jugar de defensa. Entonces me dijo que jugaría en el filial, en el que fui el máximo anotador".

Para el jugador su mejor actuación fue contra el Barcelona en su victoria por 2-0: "Metí los dos y además mi padre vino a verme al estadio. Todo el campo coreó mi nombre", comentó orgulloso Porta. Tras su marcha del club nazarí en 1975, decidió volver por dos temporadas al Real Zaragoza antes de retirarse.

Tras el partido entre el Villanueva y el Zuera se celebrará una comida en honor al jugador. Se descubrirá un mural y un busto del protagonista. José Luis Urbén cantará el himno del Villanueva CF y distintas personalidades de la población zaragozana y amigos de Porta del fútbol aragonés y granadino acudirán a la cita.