El Zaragoza Club de Fútbol Femenino cerró la fase regular con una remontada en los últimos minutos frente al Barcelona B (2-1). No obstante, el triunfo del Oviedo le deja en novena posición y tendrá que jugar la fase de permanencia a partido único y fuera de casa este martes, en Córdoba. Aunque las aragonesas comenzaron dominando, el Barcelona se hizo con el partido a través del balón y acabó adelantándose, aunque no lo logró hasta la segunda parte. El ZCFF no se rindió y le dio la vuelta al marcador en los últimos instantes, primero con un penalti de Naima y, acto seguido, con un mano a mano que resolvió bien Andrea. Una buena despedida en casa.

FICHA TÉCNICA Zaragoza CFF: Castro, Rodríguez (Soro, min. 77), Lauren Curtin (Verdaguer, min. 65), Cara Curtin (Shlapakova, min. 77), Leitner, Pérez, Fuertes, Álvarez, García, Nachula (Berg, min. 77) y Sánchez. FC Barcelona B: Font, Fernández (Doltra, min. 73), Rodríguez, Molina, Caño, Vignola (Mingueza, min. 61), Bartel (Corrales, min. 61), Pérez, Laborde, Baradad y García (Pou, min. 73). Goles: 0-1, min. 69, Laborde; 1-1, min. 89, García (penalti); 2-1, min. 90, Álvarez. Árbitra: Fernández Fírvida. Tarjetas: Sin amonestaciones. Incidencias: Partido disputado en el Estadio Enrique Porta de Villanueva de Gállego.