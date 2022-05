No pudo ser. Todo se le puso en contra al CD Teruel en La Nucía y acabó cayendo contra el Mérida (2-0) en la prórroga y con dos jugadores menos. Seguirá una temporada más en Segunda RFEF, mientras los extremeños ascienden a Primera RFEF. Lo intentó el equipo aragonés hasta el final, llegó a la prórroga pese a estar con uno menos desde el minuto 41 y no bajó los brazos ni cuando no le pitaron un penalti claro, ni cuando el Mérida hizo el primero, ni cuando recibió la segunda expulsión, ni cuando encajó el segundo.

Una actuación arbitral que no dejó indiferente. «¡No pudo ser! Después de una lamentable actuación arbitral el Teruel, que ha merecido una parte del partido el título, no pudo. Gracias por vuestro esfuerzo y vuestras ganas durante toda la temporada. Vuestra actitud hoy os define. Orgullosos de vosotros y de la gran afición. Jamás hago valoraciones así, pero hoy me ha parecido un escándalo digno de denuncia. Soy muy respetuosa con las responsabilidades de cada cual, pero a mi juicio hoy ha estado muy desafortunado el equipo arbitral, y eso, en un partido decisivo», escribió en Twitter Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón. El equipo aragonés salió a por la victoria, único resultado que le valía, y Emaná tuvo la primera ocasión a los 8 minutos tras centro de David Aparicio, pero el juego se fue equilibrando poco apoco. Se acercaba el descanso y entonces ocurrió la acción que cambió el partido. Lolo Plá peleó un balón largo con Carlos Rodríguez, tomó ventaja en la carrera y el defensa turolense tuvo que agarrarle para evitar que llegara el mano a mano con Taliby. Roja directa. Víctor Bravo cambió inmediatamente a su máximo goleador, Guille Andrés, por Hakim. Esa circunstancia obligó al Teruel a cambiar su planteamiento en la segunda parte y ser un poco más conservador para no arriesgar atrás. El Mérida tomó el control del partido aunque tampoco se lanzó abiertamente al ataque, consciente de que el empate le acabaría valiendo. Ambos tuvieron oportunidades pero el partido llegó a la prórroga. Ahí golpeó de manera definitiva el Mérida. A los cuatro minutos se adelantó con un remate en el segundo palo tras centro lateral. Un minuto después el Teruel se quedó con nueve jugadores al ver la roja Cabetas. El árbitro acabó expulsando también a un jugador del banquillo y a uno de los técnicos. Y no señaló un penalti a favor del Teruel. Poco antes del intermedio de la prórroga, el Mérida anotó el segundo tras un córner que había provocado un paradón de Taliby. El Teruel se quedó sin premio. La próxima temporada Aragón tendrá seis equipos compitiendo en Segunda RFEF. Además del Teruel estarán el Deportivo Aragón, Ebro, Brea, Tarazona y Utebo. ¡NUESTRA GENTE!❤️❤️



Tenéis que ser el jugador número 1️⃣2️⃣… ¡VAMOS TERUEL! pic.twitter.com/jaGdUQfqNK — Club Deportivo Teruel (@TeruelCd) 29 de mayo de 2022 No pudo ser! Después de una lamentable actuación arbitral, el @TeruelCd que ha merecido una parte del partido el título, no pudo. Gracias por vuestro esfuerzo y vuestras ganas durante toda la temporada.Vuestra actitud hoy os define. Orgullos@s de vosotros y de la gran afición — Mayte Pérez (@MaytePerez2) 29 de mayo de 2022