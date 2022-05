Teruel despierta del sueño

El partido comenzó con un Teruel dominando con mano de hierro. Todo estaba yendo según el guion esperado hasta que Plá, en el minuto 40, trató de irse de Carlos Javier, siendo este el último hombre y provocando una falta que significó la roja directa para el central del Teruel. "Un fallo defensivo provocó la expulsión. Para mí lo fue", subraya Víctor Bravo, técnico del Teruel. La tarjeta cambió el ritmo del partido y el entrenador apostó por lanzar transiciones rápidas con el fin de sorprender al rival sin descuidar su defensa.

Tras la reanudación, el Mérida salió avisando en la portería de Taliby, quien se mostró seguro bajo los palos. En los últimos compases de la segunda parte y con el resultado a cero, el Teruel dispuso de dos ocasiones clave. La primera tras un paradón a bocajarro de Montoya a Emaná y la segunda, tras un disparo cruzado que se marchó a centímetros del palo. "Fueron ocasiones muy claras con el 0-0, si las hubiéramos marcado estaríamos en Primera RFEF", explica Bravo.

El empate al final de la prórroga no le valía al Teruel para clasificarse debido a que el equipo extremeño ocupó un puesto superior en su grupo. La prórroga comenzó con un jarro de agua fría para los turolenses cuando Gaspar, en el minuto 94, marcó el primero para el Mérida. Además, para más inri, Cabetas fue expulsado por una supuesta agresión en la celebración del gol que solamente el colegiado vio. "Fue una falta de respeto al club que lo expulsaran sin hacer absolutamente nada. Escuché al cuarto árbitro decirle al principal que había que darle algo al Teruel", confiesa el entrenador. De hecho, Mayte Pérez, consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, comentó lo poco que le había gustado la actuación arbitral.

Ramón Navarro, presidente del Teruel, responde que "las palabras de Mayte las firmaría debajo cualquier aficionado. Jamás hablo de los árbitros, pero sí que nos perjudicó. En general los árbitros, sean de la categoría que sean, están por debajo del nivel futbolístico", comenta el dirigente.

Tras el revuelo de la segunda expulsión, Nacho González perforó la red del equipo aragonés en el minuto 105, marcando el 2-0 tras una jugada de córner en la que poco pudo hacer Taliby. "Si no hubiéramos querido que nos ganaran en la prórroga, no nos ganaban, pero teníamos que arriesgar", apunta Bravo conocedor de que con el empate ascendería su rival.

Por otro lado, la afición realizó un esfuerzo mayúsculo desplazando hasta 450 hinchas a Alicante. Igualmente, el entrenador destacó que le gustan los playoffs a un partido en sede neutral, aunque opina que hubo ciertas incoherencias. "Lo que no está bien es que equipos como La Nucía o el Eldense jugaran en sus estadios. Estás adulterando la competición", declara. Navarro también cree que la actuación de la Federación Española no ha sido propicia. "Estoy muy en desacuerdo, hacía un sol de justicia y a los aficionados el vaso de agua se lo cobraban a un euro, trataron a las aficiones como delincuentes. No tuvimos información de cómo íbamos a competir, hemos preguntado sin respuesta", acentúa el presidente.

Tras el varapalo, el Teruel piensa ya en la siguiente temporada. Prudentes, pues creen que es muy difícil repetir este "milagro". "Queremos dar ese paso adelante. Como presidente me comprometo a hacer todo lo posible", acaba.